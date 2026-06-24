Леммель появилась в белой облегающей майке, коротких шортах такого же цвета и черных балетках. Как отмечает издание, с февраля, когда впервые заговорили об их романе, пара старалась вести себя скромно и не привлекать лишнего внимания. Тогда влюбленных заметили на «Супербоуле» — финальном матче Национальной футбольной лиги США. Папарацци сняли их, когда они покидали стадион Levi’s Stadium. Актер и модель шли под руку, закрывая лица от камер.