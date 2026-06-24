Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джейкоб Элорди и Кендалл Дженнер вместе отметят 29-летие актера в Австралии

Модель вышла на публику с актером после слухов о романе
кендалл дженнер
кендалл дженнерИсточник: Legion-Media

Модель Кендалл Дженнер и звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди попали в объективы папарацци во время совместного выхода в свет. Снимки пары опубликовало издание Daily Mail.

Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди
Кендалл Дженнер и Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитости вместе прилетели в Австралию. По данным журналистов, в эти выходные Элорди будет праздновать свое 29-летие в кругу близких и друзей.

24 июня модель и актера засняли на прогулке с собакой в Байрон-Бей. Оба были одеты в куртки — синего и желтого цвета, черные брюки и солнцезащитные очки.

3 июня знаменитости посетили пиццерию в Токио. Влюбленные сфотографировались с владельцем заведения.