Модель Кендалл Дженнер и звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди попали в объективы папарацци во время совместного выхода в свет. Снимки пары опубликовало издание Daily Mail.
Знаменитости вместе прилетели в Австралию. По данным журналистов, в эти выходные Элорди будет праздновать свое 29-летие в кругу близких и друзей.
24 июня модель и актера засняли на прогулке с собакой в Байрон-Бей. Оба были одеты в куртки — синего и желтого цвета, черные брюки и солнцезащитные очки.
3 июня знаменитости посетили пиццерию в Токио. Влюбленные сфотографировались с владельцем заведения.