Звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская впервые показала поклонникам кадры с прогулки с обоими детьми. Актриса вышла на улицу с младенцем, чей пол она до сих пор держит в секрете. Семейными снимками артистка поделилась в личном блоге.
В начале июня Михайловская объявила подписчикам, что стала мамой во второй раз и уже покинула стены роддома. При этом знаменитость не раскрывает имя своего избранника, от которого родила ребенка, и не публикует совместные фотографии с ним.
У актрисы также подрастает 10-летний сын Мирослав. Его отец — коллега Михайловской Тимофей Каратаев. Пара рассталась спустя два года после появления первенца: они разъехались в 2017-м, а официально оформили развод год спустя. В соцсетях актеры не раз подчеркивали, что им удалось сохранить дружеские отношения. Ради сына они продолжают вместе отмечать его дни рождения и ходить на школьные мероприятия, стараясь не травмировать психику ребенка.
Ранее Анна Михайловская после вторых родов намекнула, что хочет еще одного ребенка.