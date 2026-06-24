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Звезда «Молодежки» показала редкие кадры с детьми после вторых родов

Актриса Анна Михайловская снялась на прогулке с двумя детьми
Анна Михайловская
Анна МихайловскаяИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская впервые показала поклонникам кадры с прогулки с обоими детьми. Актриса вышла на улицу с младенцем, чей пол она до сих пор держит в секрете. Семейными снимками артистка поделилась в личном блоге.

Анна Михайловская с детьми / фото: соцсети
Анна Михайловская с детьми / фото: соцсети

В начале июня Михайловская объявила подписчикам, что стала мамой во второй раз и уже покинула стены роддома. При этом знаменитость не раскрывает имя своего избранника, от которого родила ребенка, и не публикует совместные фотографии с ним.

У актрисы также подрастает 10-летний сын Мирослав. Его отец — коллега Михайловской Тимофей Каратаев. Пара рассталась спустя два года после появления первенца: они разъехались в 2017-м, а официально оформили развод год спустя. В соцсетях актеры не раз подчеркивали, что им удалось сохранить дружеские отношения. Ради сына они продолжают вместе отмечать его дни рождения и ходить на школьные мероприятия, стараясь не травмировать психику ребенка.

Ранее Анна Михайловская после вторых родов намекнула, что хочет еще одного ребенка.