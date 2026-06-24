У актрисы также подрастает 10-летний сын Мирослав. Его отец — коллега Михайловской Тимофей Каратаев. Пара рассталась спустя два года после появления первенца: они разъехались в 2017-м, а официально оформили развод год спустя. В соцсетях актеры не раз подчеркивали, что им удалось сохранить дружеские отношения. Ради сына они продолжают вместе отмечать его дни рождения и ходить на школьные мероприятия, стараясь не травмировать психику ребенка.