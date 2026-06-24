Участникам кинофестиваля «Антарес» покажут кинопарк «Москино»

Он отметил, что для участников подготовлена насыщенная деловая и образовательная программа. В частности, можно повысить квалификацию в Институте корпоративного кино, а на экскурсиях в кинопарке «Москино» наглядно покажут, как сегодня снимают кино высокого уровня — от масштабных исторических блокбастеров до камерных драм о людях труда. Центральное событие деловой части — площадка «Кинодиалог», которая объединит экспертов киноиндустрии, представителей профессиональных сообществ и отраслевых союзов.