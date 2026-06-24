Участникам кинофестиваля «Антарес» покажут кинопарк «Москино»

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Участники и члены жюри кинофестиваля «Антарес 2026» посетят кинопарк «Москино», где им покажут процесс кинопроизводства, сообщили ТАСС в пресс-службе кинопарка.
«В мероприятиях кинофестиваля примут участие кинематографисты из Беларуси, Узбекистана, Киргизии, Китая, Бразилии, Ирана, Кубы, Индии, Испании и других стран. Представители этих стран посетят экскурсию в кинопарке “Секреты большого кино” и увидят многие другие локации крупнейшей натурной площадки», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что для участников подготовлена насыщенная деловая и образовательная программа. В частности, можно повысить квалификацию в Институте корпоративного кино, а на экскурсиях в кинопарке «Москино» наглядно покажут, как сегодня снимают кино высокого уровня — от масштабных исторических блокбастеров до камерных драм о людях труда. Центральное событие деловой части — площадка «Кинодиалог», которая объединит экспертов киноиндустрии, представителей профессиональных сообществ и отраслевых союзов.
С 12 по 25 сентября 2026 года в Москве пройдет III Международный кинофестиваль «Антарес» — единственный в России киносмотр, целиком посвященный человеку труда и многообразию профессий. Кинопарк «Москино» станет одной из площадок фестиваля. В программе свыше 200 фильмов в разных номинациях (игровые, документальные, анимационные, а также конкурс сценариев), конкурсные показы, ретроспективы, ночи кино, мастер классы и творческие встречи.