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Умер актер из «Нежного возраста» и «Лестницы» Евгений Калинцев

Ему было 59 лет
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Актер Евгений Калинцев, известный по фильмам «Нежный возраст» и «Лестница», умер 17 июня в возрасте 59 лет, сообщили в Telegram-канале Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

«17 июня не стало актера Евгения Калинцева. Он окончил актерско-режиссерскую мастерскую Фоменко в ГИТИСе (1987). Работал в театре-студии “Человек” и театре Doc. С 1991 по 1998 служил в театре на Малой Бронной, который тогда, в середине 90-х, вся театральная Москва называла не иначе как “театр Женовача” — играл в знаменитых спектаклях Сергея Васильевича: “Король Лир”, “Идиот”, “Маленькие комедии”», — говорится в сообщении.

Прощание с актером и его отпевание пройдет 24 июня в 12:30 в храме священно-мученика Антипы в Колымажном переулке.

В театре также выразили соболезнования близким и родным Калинцева.