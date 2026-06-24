Умер актер из «Нежного возраста» и «Лестницы» Евгений Калинцев

«17 июня не стало актера Евгения Калинцева. Он окончил актерско-режиссерскую мастерскую Фоменко в ГИТИСе (1987). Работал в театре-студии “Человек” и театре Doc. С 1991 по 1998 служил в театре на Малой Бронной, который тогда, в середине 90-х, вся театральная Москва называла не иначе как “театр Женовача” — играл в знаменитых спектаклях Сергея Васильевича: “Король Лир”, “Идиот”, “Маленькие комедии”», — говорится в сообщении.