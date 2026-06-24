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Криминальная комедия с Расселом Кроу выходит в российский прокат

Кроу рассказал, что фильм «Ночной бизнес» — «смешной и непредсказуемый»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Ночной бизнес»
Кадр из фильма «Ночной бизнес»

25 июня на большие экраны выйдет комедийный триллер «Ночной бизнес» — дерзкая криминальная история с Расселом Кроу в главной роли. В звездный актерский состав также вошли Люк Эванс, Аарон Пол, Нина Добрев и Тереза Палмер. Режиссер фильма — Деррик Борте.

Действие фильма разворачивается в безумном и убедительном мире Лос-Анджелеса, где сталкиваются яркие, самобытные персонажи. Номинант на «Оскар» Рассел Кроу воплотил на экране образ Манко Капака — владельца ночного клуба в самом сердце города, опасного и влиятельного человека, который мечтает оставить криминальное прошлое и спокойно уйти на пенсию. Однако его планы нарушают другие обитатели нуарного Калифорнийского города: преступники, наемные убийцы, авантюристы и мечтатели, каждый из которых преследует собственные цели.

Кадр из фильма «Ночной бизнес»
Кадр из фильма «Ночной бизнес»

«В нашем фильме есть несколько прекрасных актерских работ, — рассказал Рассел Кроу. — А еще он ужасно смешной и непредсказуемый. Зритель никогда не может быть уверен в том, куда повернет сюжет. И держать такого рода интригу нам было очень весело».

В прокат ленту выпускает кинокомпания «Вольга».