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Курт Рассел и Голди Хоун объяснили, что способно разрушить их 43-летний роман

Актеры состоят в отношениях с 1983 года
Голди Хоун и Курт Рассел
Голди Хоун и Курт РасселИсточник: Alloverpress

Голливудские звезды Курт Рассел и Голди Хоун пошутили о том, что может поставить крест на их долгих отношениях. Своими откровениями пара поделилась на 65-м Телевизионном фестивале в Монте-Карло в Монако.

Рассел получил на фестивале высшую индивидуальную награду — «Хрустальную нимфу». На красной дорожке у пары поинтересовались, не планируют ли они когда-нибудь сниматься вместе в сериале.

«Я не думаю, что мы хотим так урабатываться, чтобы сниматься вместе в сериале», — посмеялся Рассел.

Хоун добавила, что сейчас они с партнером хорошо ладят.

«Страшно представить, чем может закончиться съемка в сериале», — заявила актриса.

Знаменитости встречаются с 1983 года, но принципиально не женятся. У пары есть общий сын — 38-летний Уайатт. Кроме того, у Курта есть 46-летний сын Бостон от бывшей жены Сесон Хабли. У Голди также есть старшие дети — 49-летний Оливер и 46-летняя Кейт от брака с Биллом Хадсоном.