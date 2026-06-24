Голливудские звезды Курт Рассел и Голди Хоун пошутили о том, что может поставить крест на их долгих отношениях. Своими откровениями пара поделилась на 65-м Телевизионном фестивале в Монте-Карло в Монако.
Рассел получил на фестивале высшую индивидуальную награду — «Хрустальную нимфу». На красной дорожке у пары поинтересовались, не планируют ли они когда-нибудь сниматься вместе в сериале.
«Я не думаю, что мы хотим так урабатываться, чтобы сниматься вместе в сериале», — посмеялся Рассел.
Хоун добавила, что сейчас они с партнером хорошо ладят.
«Страшно представить, чем может закончиться съемка в сериале», — заявила актриса.
Знаменитости встречаются с 1983 года, но принципиально не женятся. У пары есть общий сын — 38-летний Уайатт. Кроме того, у Курта есть 46-летний сын Бостон от бывшей жены Сесон Хабли. У Голди также есть старшие дети — 49-летний Оливер и 46-летняя Кейт от брака с Биллом Хадсоном.