Знаменитости встречаются с 1983 года, но принципиально не женятся. У пары есть общий сын — 38-летний Уайатт. Кроме того, у Курта есть 46-летний сын Бостон от бывшей жены Сесон Хабли. У Голди также есть старшие дети — 49-летний Оливер и 46-летняя Кейт от брака с Биллом Хадсоном.