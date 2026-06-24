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«Пусть делает все сам»: Хью Джекман отказался консультировать нового Росомаху

Артист заявил, что отказывается от роли наставника для будущего исполнителя
Хью Джекман в роли Росомахи
Хью Джекман в роли РосомахиИсточник: Legion-Media.ru

Хью Джекман не собирается давать советы тому, кто придет на смену ему в образе Росомахи. Свою позицию 57-летний актер объяснил в интервью для проекта Project Big Screen.

Артист заявил, что отказывается от роли наставника для будущего исполнителя. Джекман подчеркнул: когда он сам впервые примерял на себя когти мутанта, никто не указывал ему, что делать.

Хью признался, что даже не открывал комиксы о Росомахе — персонаж просто органично соединился с его собственной натурой.

Хью Джекман в роли Росомахи в фильме «Люди Икс»
Хью Джекман в роли Росомахи в фильме «Люди Икс»

«Я не собираюсь ничего говорить тому, кто сыграет эту роль, потому что мне никто ничего не сказал, и я очень рад этому. Надеюсь, что кто-то просто придет и сделает все, что захочет, по-своему», — отметил Джекман.

При этом актер не исключает, что сам еще не раз вернется к роли. Он выразил готовность играть Росомаху хоть до 90 лет.

Напомним, что Джекман впервые появился в образе знаменитого героя в 2000 году и с тех пор воплощал его в нескольких фильмах франшизы «Люди Икс».