Внешность дочери Сильвестра Сталлоне в бикини восхитила фанатов

Дочь американского актера и кинорежиссера Сильвестра Сталлоне, модель София, восхитила пользователей сети внешностью на фото в бикини. Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.