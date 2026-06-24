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Стала известна причина смерти актера из «Мосгаза» Вячеслава Рыбакова

Вячеслав Рыбаков умер в возрасте 52 лет
Стала известна причина смерти актера из «Мосгаза» Вячеслава Рыбакова
Стала известна причина смерти актера из «Мосгаза» Вячеслава РыбаковаИсточник: Аргументы и факты

Российский актер, преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков скончался в возрасте 52 лет. Его друг Александр в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало причиной смерти.

Напомним, Рыбаков окончил Ярославский театральный институт в 1995 году, а спустя два года начал преподавать в Школе-студии МХАТ.

На его счету десятки проектов, среди них «Товарищи полицейские», «Мосгаз. Дело № 4: Шакал», «Погоня за тенью», «Десантный батя», «Дольше века», «Хор».

«Он долго боролся с болезнью, у него онкология была. По дате прощания пока не известно», — сообщил Александр.