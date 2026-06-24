Стала известна причина смерти актера из «Мосгаза» Вячеслава Рыбакова

Российский актер, преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков скончался в возрасте 52 лет. Его друг Александр в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало причиной смерти.
Напомним, Рыбаков окончил Ярославский театральный институт в 1995 году, а спустя два года начал преподавать в Школе-студии МХАТ.
На его счету десятки проектов, среди них «Товарищи полицейские», «Мосгаз. Дело № 4: Шакал», «Погоня за тенью», «Десантный батя», «Дольше века», «Хор».
«Он долго боролся с болезнью, у него онкология была. По дате прощания пока не известно», — сообщил Александр.