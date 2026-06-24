Актер из «Слова пацана» назвал впечатливший его российский город

Он признался, что был во Владивостоке всего два дня, но этого времени ему хватило, что влюбиться в город. «Удивительное смешение культур, удивительная природа, огромное количество солнечных дней в году, море, холмы, исторический центр, стеклянные высотки. Там есть все!» — объяснил знаменитость