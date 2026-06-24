Актер из «Слова пацана» назвал впечатливший его российский город

Актер Чингиз Гараев, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», назвал впечатливший его российский город. В беседе с «Москвич Mag» артист признался, что бесконечно влюблен во Владивосток.
Журналисты издания предложили Гараеву продолжить фразу «Если не Москва, то…». В ответ на это актер вспомнил про столицу Приморского края и Дального Востока.
Он признался, что был во Владивостоке всего два дня, но этого времени ему хватило, что влюбиться в город. «Удивительное смешение культур, удивительная природа, огромное количество солнечных дней в году, море, холмы, исторический центр, стеклянные высотки. Там есть все!» — объяснил знаменитость