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Актер из «Слова пацана» назвал впечатливший его российский город

Актер Чингиз Гараев заявил, что бесконечно влюблен во Владивосток
Чингиз Гараев
Чингиз ГараевИсточник: Legion-Media.ru

Актер Чингиз Гараев, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», назвал впечатливший его российский город. В беседе с «Москвич Mag» артист признался, что бесконечно влюблен во Владивосток.

Журналисты издания предложили Гараеву продолжить фразу «Если не Москва, то…». В ответ на это актер вспомнил про столицу Приморского края и Дального Востока.

Он признался, что был во Владивостоке всего два дня, но этого времени ему хватило, что влюбиться в город. «Удивительное смешение культур, удивительная природа, огромное количество солнечных дней в году, море, холмы, исторический центр, стеклянные высотки. Там есть все!» — объяснил знаменитость