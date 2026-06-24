Звезда «Универа» начал судиться с бывшей женой из-за личного водителя дочери

По информации издания, артист пытается оспорить сумму алиментов в размере 330 тысяч рублей, из которых 150 его бывшая супруга запрашивает на личного водителя дочери Гогунского — 16-летней Миланы, известной под псевдонимом Милана Star. Представитель актера в суде назвал запросы «блажью».