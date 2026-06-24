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21-летнюю жену Егора Бероева заподозрили в беременности

21-летнюю супругу актера Егора Бероева Анну Панкратову заподозрили в беременности
Анна Панкратова и Егор Бероев
Анна Панкратова и Егор БероевИсточник: Legion-Media.ru

Супругу актера Егора Бероева, 21-летнюю балерину и актрису Анну Панкратову заподозрили в беременности. Об этом пишет издание «7Дней».

На премьере сериала «Марик», режиссером которого стал Бероев, Панкратова появилась в свободном закрытом платье и куртке, прикрывающей живот.

Анна Панкратова, фото: пресс-служба
Анна Панкратова, фото: пресс-служба

Кроме того, издание отмечает, что в феврале супруги посетили клинику репродуктивной медицины. При этом молодая жена актера перестала подчеркивать фигуру и не употребляет алкогольные напитки на мероприятиях, утверждают очевидцы.

Ранее Егор Бероев с женой представили новый совместный сериал.