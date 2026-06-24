21-летнюю жену Егора Бероева заподозрили в беременности

Супругу актера Егора Бероева, 21-летнюю балерину и актрису Анну Панкратову заподозрили в беременности. Об этом пишет издание «7Дней».
На премьере сериала «Марик», режиссером которого стал Бероев, Панкратова появилась в свободном закрытом платье и куртке, прикрывающей живот.
Кроме того, издание отмечает, что в феврале супруги посетили клинику репродуктивной медицины. При этом молодая жена актера перестала подчеркивать фигуру и не употребляет алкогольные напитки на мероприятиях, утверждают очевидцы.
Ранее Егор Бероев с женой представили новый совместный сериал.