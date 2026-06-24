Мария Кожевникова оказалась в центре скандала из-за арендованного особняка

Актриса Мария Кожевникова и ее муж Евгений Васильев съехали из дома, который снимали 12 лет, и забрали все, вплоть до унитазов и лампочек. Об этом сообщает Life.ru со сслыкой на Mash. Как утверждает владелец недвижимости Виктор Лепницкий, скандал разгорелся из-за долга в 375 тысяч долларов — эти деньги Васильев дал хозяину в счет аренды. Теперь же арендатор заявляет в суде, что жил бесплатно, и требует вернуть сумму.