Мария Кожевникова оказалась в центре скандала из-за арендованного особняка

Актриса Мария Кожевникова и ее муж Евгений Васильев съехали из дома, который снимали 12 лет, и забрали все, вплоть до унитазов и лампочек. Об этом сообщает Life.ru со сслыкой на Mash. Как утверждает владелец недвижимости Виктор Лепницкий, скандал разгорелся из-за долга в 375 тысяч долларов — эти деньги Васильев дал хозяину в счет аренды. Теперь же арендатор заявляет в суде, что жил бесплатно, и требует вернуть сумму.
Семья актрисы жила в двухэтажном особняке на берегу Волги в деревне Шоша с 2007 по 2019 год. Платили они около 10 тысяч долларов в месяц. В 2014 году владелец дома решил купить недвижимость в Испании. Васильев предложил оплатить аренду авансом, но оформить расписку на 375 тысяч долларов. Лепницкий согласился — и в итоге Васильев остался в доме еще на пять лет.
Арендатор отказывался подписывать договор и не хотел съезжать. Его выселяли с участковым. После переезда Васильевы забрали все движимое имущество, даже унитазы. Затем муж Марии Кожевниковой подал в суд и заявил, что расписка — это не плата за аренду, а займ, а жил он якобы бесплатно.
Тушинский суд встал на сторону Васильева. Сумма требований выросла из-за роста курса валюты. Для погашения долга у Лепницкого изъяли гостиницу, а под угрозой теперь его дом. Сам 64-летний предприниматель живет в Митино с девятью кошками и потерял почти все состояние.
Ранее Мария Кожевникова показала редкое фото четверых сыновей.