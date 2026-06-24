Внутри обустроены 7 санузлов, 4 спальни, собственный кинотеатр, винная комната и отдельное помещение для хранения багажа. В гостевом доме оборудованы баня и сауна. Кроме того, владельцы имеют доступ к охраняемой прибрежной зоне рядом с участком. Примечательно, что артист выставил подмосковный дом на продажу в семь раз дороже, чем сам когда-то его приобрел.