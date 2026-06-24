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Стивен Сигал снизил цену на элитный особняк в Подмосковье на 50 млн рублей

При этом, по данным источников, при торге возможна дополнительная скидка еще до 50 млн рублей
Стивен Сигал
Стивен СигалИсточник: Legion-Media.ru

Актер, продюсер и режиссер Стивен Сигал решил пересмотреть цену на свою элитную недвижимость в Подмосковье. 74-летний артист снизил стоимость особняка на 50 миллионов рублей, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Теперь за дом в престижном поселке Сигал просит 650 миллионов рублей. Изначально он планировал выручить за объект 700 миллионов. Причина корректировки цены проста: больше полугода дом не может найти покупателей.

Источники уточняют, что при прямых переговорах возможен дополнительный торг — скидка может составить еще до 50 миллионов рублей.

Речь идет об участке площадью 15 соток в элитном поселке «Конус». Он расположен в селе Усово на Рублевке, примерно в 10 километрах от МКАД. На территории находятся два строения: основной дом и гостевой. Главный особняк занимает около 500 квадратных метров и выполнен в стиле американской классики.

Внутри обустроены 7 санузлов, 4 спальни, собственный кинотеатр, винная комната и отдельное помещение для хранения багажа. В гостевом доме оборудованы баня и сауна. Кроме того, владельцы имеют доступ к охраняемой прибрежной зоне рядом с участком. Примечательно, что артист выставил подмосковный дом на продажу в семь раз дороже, чем сам когда-то его приобрел.