Звезда «Постучись в мою дверь» вышла на публику в платье с глубоким декольте

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел, вышла на публику в вечернем платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в жемчужном белом платье с глубоким декольте, оборками на бедрах и шлейфом с перьями. Волосы актрисе уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Съемка прошла в интерьере старинного отеля.
Ранее Ханде Эрчел в мини-платье снялась на крыше.