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Звезда «Постучись в мою дверь» вышла на публику в платье с глубоким декольте

Актриса Ханде Эрчел снялась в платье с глубоким декольте и перьями
Ханде Эрчел на премьере фильма «Два мира, одно желание» в Москве, фото: пресс-служба
Ханде Эрчел на премьере фильма «Два мира, одно желание» в Москве, фото: пресс-служба

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел, вышла на публику в вечернем платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ханде Эрчел / фото: соцсети
Ханде Эрчел / фото: соцсети

Знаменитость позировала в жемчужном белом платье с глубоким декольте, оборками на бедрах и шлейфом с перьями. Волосы актрисе уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Съемка прошла в интерьере старинного отеля.

Ранее Ханде Эрчел в мини-платье снялась на крыше.