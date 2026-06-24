Звезда «Постучись в мою дверь» вышла на публику в платье с глубоким декольте

Знаменитость позировала в жемчужном белом платье с глубоким декольте, оборками на бедрах и шлейфом с перьями. Волосы актрисе уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Съемка прошла в интерьере старинного отеля.