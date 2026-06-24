Контекст ситуации связан и с профессиональным спадом: после длительного перерыва в карьере у актера пока нет активных кинопроектов. При этом, как подчеркивают источники, основная часть доходов актеров традиционно формируется именно за счет съемок, а не театральной деятельности. Надежды на возвращение в кино связывались с проектом «Кукольник», однако его производство временно отложено.