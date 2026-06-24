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СМИ: Михаил Ефремов после развода переехал на съемную квартиру

Актер временно снимает жилье в центре Москвы
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженный артист России Михаил Ефремов в настоящее время проживает на съемной квартире в центре Москвы. Об этом сообщает MK.ru со ссылкой на источники из окружения артиста.

Собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил, что у артиста нет собственного жилья в столице: квартиру на Арбате он оставил бывшей супруге Софье Кругликовой и детям. При этом остается неясным, сохранилось ли у Ефремова другое имущество, которым он владел ранее.

По словам источника, актер сознательно не стал решать жилищный вопрос в свою пользу, несмотря на распространенную в индустрии практику раздела недвижимости после расставаний. Ефремов, как утверждается, предпочел оставить жилье семье.

Михаил Ефремов , Софья Кругликова
Михаил Ефремов , Софья КругликоваИсточник: Legion-Media.ru

Контекст ситуации связан и с профессиональным спадом: после длительного перерыва в карьере у актера пока нет активных кинопроектов. При этом, как подчеркивают источники, основная часть доходов актеров традиционно формируется именно за счет съемок, а не театральной деятельности. Надежды на возвращение в кино связывались с проектом «Кукольник», однако его производство временно отложено.

Собеседники также обращают внимание на семейную традицию Ефремовых, где, по их словам, было принято обеспечивать близких и не вступать в имущественные конфликты. В этой связи текущая ситуация воспринимается скорее как временный этап.

Предположительно, при поддержке сына Никиты Ефремова актер смог арендовать квартиру в районе Патриарших прудов — одном из самых дорогих и престижных районов Москвы.