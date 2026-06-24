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40-летняя звезда «Триггера» Якушев женился на 19-летней возлюбленной

Актер сериала «Триггер» Данила Якушев женился на 19-летней девушке
Данила Якушев с женой на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба
Данила Якушев с женой на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба

Актер Данила Якушев официально узаконил отношения со своей 19-летней возлюбленной Кристиной Недуруевой. Фотографии с мероприятия из ЗАГСа появились в социальных сетях пары.

Артист опубликовал совместный снимок со своей мамой на пути в дворец бракосочетания.

«Вот и моя роспись настала. В 9.45 ждут в загсе. Мы с мамой в пути», — подписал фото Якушев.

Затем в соцсети актера появились фотографии с новоиспеченной супругой. В подписи к фото Якушев написал дату заключения брака — 23 июня 2026 года.

Данила Якушев и Кристина Недуруева, фото: соцсети
Данила Якушев и Кристина Недуруева, фото: соцсети

Кристина также поделилась кадрами из ЗАГСа, на которых были запечатлены момент подписания документов. Девушка сообщила, что взяла себе фамилию супруга.

Данила Якушев и Кристина Недуруева, фото: соцсети
Данила Якушев и Кристина Недуруева, фото: соцсети

В социальных сетях поклонники бурно поздравляют пару со свадьбой, желая новобрачным долгой совместной жизни, счастья и скорого пополнения в семье.

По сообщениям СМИ, Кристина является уроженкой Курска. После окончания школы девушка вместе с мамой переехала в Санкт-Петербург, а затем в Москву. Пара познакомилась в социальных сетях и встретились впервые, когда Кристине было 17 лет.