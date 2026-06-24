40-летняя звезда «Триггера» Якушев женился на 19-летней возлюбленной

Актер Данила Якушев официально узаконил отношения со своей 19-летней возлюбленной Кристиной Недуруевой. Фотографии с мероприятия из ЗАГСа появились в социальных сетях пары.
Артист опубликовал совместный снимок со своей мамой на пути в дворец бракосочетания.
«Вот и моя роспись настала. В 9.45 ждут в загсе. Мы с мамой в пути», — подписал фото Якушев.
Затем в соцсети актера появились фотографии с новоиспеченной супругой. В подписи к фото Якушев написал дату заключения брака — 23 июня 2026 года.
Кристина также поделилась кадрами из ЗАГСа, на которых были запечатлены момент подписания документов. Девушка сообщила, что взяла себе фамилию супруга.
В социальных сетях поклонники бурно поздравляют пару со свадьбой, желая новобрачным долгой совместной жизни, счастья и скорого пополнения в семье.
По сообщениям СМИ, Кристина является уроженкой Курска. После окончания школы девушка вместе с мамой переехала в Санкт-Петербург, а затем в Москву. Пара познакомилась в социальных сетях и встретились впервые, когда Кристине было 17 лет.