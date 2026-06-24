Путин выразил соболезнования родным и близким Михаила Ножкина

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Михаила Ивановича Ножкина. Ушел из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк, в которых пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к родине», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.