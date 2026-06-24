Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин выразил соболезнования родным и близким Михаила Ножкина

Глава государства заявил, что память об артисте навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех поклонников
Михаил Ножкин в фильме «Каждый вечер в одиннадцать»
Михаил Ножкин в фильме «Каждый вечер в одиннадцать»Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР, драматурга, поэта, писателя Михаила Ножкина, отметив его талант и преданность искусству.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Михаила Ивановича Ножкина. Ушел из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк, в которых пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к родине», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что память об артисте навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех поклонников его щедрого дарования.

Михаил Ножкин
Михаил НожкинИсточник: Legion-Media.ru

Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве, окончил строительный техникум и студию «Юность» Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Является автором песен разных жанров, многие его работы посвящены Великой Отечественной войне. Одна из наиболее известных песен Ножкина «Последний бой» прозвучала в кинофильме «Освобождение».

В амплуа киноактера Ножкин дебютировал в 1968 году в роли разведчика Павла Синицына в картине Вениамина Дормана «Ошибка резидента», песня из которой «Я в весеннем лесу пил березовый сок» принесла актеру всесоюзную известность и в качестве исполнителя.

Артист умер 22 июня в возрасте 89 лет.