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Максим Матвеев запускает бренд украшений

Первая коллекция вдохновлена славянской культурой
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Максим Матвеев
Максим МатвеевИсточник: Legion-Media

Актер Максим Матвеев, звезда сериалов «Триггер» и «Заложник», основал собственный бренд украшений «Микс» вместе с продюсером Ксенией Дремовой. Выход первой коллекции под названием «Создавая связь» запланирован на 25 июня.

Название «Микс» отражает идею сплава традиций разных народов, культурных кодов и личных историй. Эскизы всех изделий Матвеев рисует самостоятельно. В производстве задействованы старинные ремесленные техники, включая северную чернь. Каждое украшение создается вручную и выходит ограниченным тиражом.

Максим Матвеев
Максим МатвеевИсточник: Соцсети

Первая коллекция посвящена теме связи с собой, окружающими людьми и миром. Она была вдохновлена славянской культурой. Съемки кампейна проходили на Камчатке — среди вулканов и на побережье Тихого океана. Команда работала в экспедиционном режиме: передвигалась на внедорожниках и подстраивалась под капризы погоды.

«На Камчатке быстро понимаешь, что главный здесь не человек. Главная — природа. Там невозможно управлять обстоятельствами, остается только наблюдать, принимать и быть частью происходящего. И в этом есть важное напоминание о величине мира и о нашем месте в нем. Нам хотелось сохранить это ощущение в кадре», — рассказывает Дремова.

Ранее стало известно, что Матвеев вернется в театр спустя четыре года после перерыва