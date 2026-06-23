«Мои прекрасные. Самые строгие зрители, всегда говорят правду. Великолепный получился спектакль! Мои строгие зрители в восторге. Был полный зал, все очень соскучились по хорошей поэзии. Мне вообще кажется, что в наше время поэзия нужна, как воздух, иначе можно задохнуться в этом стремительном времени. Даже играть в этом спектакле, работать с величайшими текстами, слушать исполнение своих талантливый партнеров — счастье», — поделилась знаменитость.