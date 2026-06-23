Актриса Ирина Гринева устроила семейный выход в свет. На премьеру музыкально-поэтического концерта «Поэтомания. Серебряный век», который прошел в Театре Гоголя, приехали ее муж Максим Шабалин и дочь Василиса.
Как призналась сама звезда в личном блоге, именно эти двое — ее главные судьи. По словам артистки, близкие никогда не льстят и всегда выносят честный вердикт. На этот раз вердикт оказался более чем положительным.
«Мои прекрасные. Самые строгие зрители, всегда говорят правду. Великолепный получился спектакль! Мои строгие зрители в восторге. Был полный зал, все очень соскучились по хорошей поэзии. Мне вообще кажется, что в наше время поэзия нужна, как воздух, иначе можно задохнуться в этом стремительном времени. Даже играть в этом спектакле, работать с величайшими текстами, слушать исполнение своих талантливый партнеров — счастье», — поделилась знаменитость.
Супруг актрисы — фигурист Максим Шабалин, который младше Гриневой на девять лет. Сама артистка рассказывала в интервью, что поначалу не относилась к ухаживаниям молодого спортсмена серьезно. Однако разница в возрасте ее никогда не смущала, и в 2010 году пара сыграла свадьбу. В 40 лет Ирина Гринева впервые стала матерью.