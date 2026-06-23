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Артем Михалков назвал фестиваль «Новое движение» трамплином для молодых режиссеров

Генпродюсер смотра указал, что дебют — это всегда непростой этап
Артем Михалков
Артем Михалков

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Фестиваль молодого кино «Новое движение» дает начинающим режиссерам и сценаристам возможность заявить о себе и стать заметными для профессионального сообщества. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный продюсер смотра режиссер Артем Михалков.

«Дебют — это всегда непростой этап, во все времена. Фестиваль [»Новое движение«] дает тот трамплин, который нужен молодым кинематографистам, чтобы их услышали и увидели», — сказал Михалков.

По его словам, сегодня площадок для показа авторского кино и общения начинающих авторов с признанными мастерами индустрии остается немного. «Площадок, где можно показать авторское кино и находиться рядом с другими, более маститыми авторами, крайне мало. Важно, что наш фестиваль — открытый во всех смыслах, у нас нет деления на VIP и “не VIP”, — отметил собеседник агентства.

Михалков подчеркнул, что одной из главных особенностей смотра остается особая атмосфера общения между участниками. «Ощущение семьи для нас очень важно. Оно возникает потому, что у фестиваля есть неотъемлемая составляющая, его душа — это команда. Все относятся к своему делу честно, с искренним интересом и энтузиазмом», — рассказал он.