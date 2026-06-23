Артем Михалков назвал фестиваль «Новое движение» трамплином для молодых режиссеров

По его словам, сегодня площадок для показа авторского кино и общения начинающих авторов с признанными мастерами индустрии остается немного. «Площадок, где можно показать авторское кино и находиться рядом с другими, более маститыми авторами, крайне мало. Важно, что наш фестиваль — открытый во всех смыслах, у нас нет деления на VIP и “не VIP”, — отметил собеседник агентства.