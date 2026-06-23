Зрители принялись сравнивать новую рисовку Фионы с тем, как персонаж выглядел в предыдущих картинах. Результат их удивил: у героини пропал второй подбородок и носогубные складки, глаза стали заметно больше, а нос уменьшился. Часть пользователей сочла, что Фиона в новой части выглядит так, будто перенесла несколько пластических операций.