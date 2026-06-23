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В сети критикуют внешность Фионы из продолжения «Шрэка»

Пользователи не узнают любимую героиню
Соня Жарова
Автор Кино Mail

В сети разгорелись споры о внешности Фионы из «Шрэка 5». Причиной стал новый трейлер продолжения культовой истории.

Зрители принялись сравнивать новую рисовку Фионы с тем, как персонаж выглядел в предыдущих картинах. Результат их удивил: у героини пропал второй подбородок и носогубные складки, глаза стали заметно больше, а нос уменьшился. Часть пользователей сочла, что Фиона в новой части выглядит так, будто перенесла несколько пластических операций.

Кадр из мультфильма «Шрэк 5»
Кадр из мультфильма «Шрэк 5»
Кадр из мультфильма «Шрэк»
Кадр из мультфильма «Шрэк»

При этом во внешность самого Шрэка признаки старения все же добавили. На лице огра отчетливо видны морщины.

Пользователи полагают, что в изменении внешности Фионы виноваты современные стандарты красоты. Хотя изначально «Шрэк» как раз критиковал шаблонное восприятие красоты и высмеивал «диснеевское» представление о прекрасном.

События сиквела происходят спустя годы после финала четвертого фильма. Дети главных героев — Фелиция, Фаркл и Феркл — уже выросли. Сами Шрэк и Фиона, по логике сюжета, тоже должны были состариться. В мировой прокат «Шрэк 5» выйдет 30 июня 2027 года. Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас подарят голова Шреку, Ослу и Фионе. А вот дочку огров Фелиции озвучит Зендая.

Ранее бренд Swarovski представил хрустальные фигурки героев «Шрэка». 