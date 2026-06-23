В сети разгорелись споры о внешности Фионы из «Шрэка 5». Причиной стал новый трейлер продолжения культовой истории.
Зрители принялись сравнивать новую рисовку Фионы с тем, как персонаж выглядел в предыдущих картинах. Результат их удивил: у героини пропал второй подбородок и носогубные складки, глаза стали заметно больше, а нос уменьшился. Часть пользователей сочла, что Фиона в новой части выглядит так, будто перенесла несколько пластических операций.
При этом во внешность самого Шрэка признаки старения все же добавили. На лице огра отчетливо видны морщины.
Пользователи полагают, что в изменении внешности Фионы виноваты современные стандарты красоты. Хотя изначально «Шрэк» как раз критиковал шаблонное восприятие красоты и высмеивал «диснеевское» представление о прекрасном.
События сиквела происходят спустя годы после финала четвертого фильма. Дети главных героев — Фелиция, Фаркл и Феркл — уже выросли. Сами Шрэк и Фиона, по логике сюжета, тоже должны были состариться. В мировой прокат «Шрэк 5» выйдет 30 июня 2027 года. Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас подарят голова Шреку, Ослу и Фионе. А вот дочку огров Фелиции озвучит Зендая.
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