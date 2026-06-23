Прощание с Михаилом Ножкиным пройдет в Храме Христа Спасителя

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным пройдет в четверг в Нижнем храме Храма Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.
Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник.
«Прощание состоится 25 июня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Начало церемонии в 10.30», — сказала собеседница агентства.
Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение» и других.