Дастин Хоффман и Жюльет Бинош получат главный приз фестиваля в Карловых Варах

Кинофестиваль в Карловых Варах — один из старейших в Европе. Он ровесник каннского смотра — оба ведут свою историю с 1946 года. В Чехии киносмотр проводился каждый год за исключением 1953 и 1958 годов. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию «А». Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным — в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.