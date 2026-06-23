Дастин Хоффман и Жюльет Бинош получат главный приз фестиваля в Карловых Варах

ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. Американский актер Дастин Хоффман, французская актриса Жюльет Бинош и американский кинооператор Роберт Ричардсон получат высшую награду Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор киносмотра Криштоф Муха.
«Каждый из них получит приз фестиваля — “Хрустальный глобус”. Они удостоены этой награды за выдающийся вклад в мировой кинематограф», — сказал он.
Кинофестиваль пройдет в Карловых Варах с 3 по 11 июля. В 2026 году, как отметил Муха, он состоится уже в 60-й раз. В его программе около 200 картин из десятков стран. Российских лент нет.
Кинофестиваль в Карловых Варах — один из старейших в Европе. Он ровесник каннского смотра — оба ведут свою историю с 1946 года. В Чехии киносмотр проводился каждый год за исключением 1953 и 1958 годов. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию «А». Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным — в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.