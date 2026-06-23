Невестка Михаила Ножкина раскрыла подробности его смерти

«Он находился дома, за последние где-то дней десять он перестал кушать, а где-то за пять дней до своего ухода он уже не ел и не пил. Видимо, наступил момент, когда организму уже стало тяжело. Он тихо скончался дома, можно сказать, у меня на руках», — сказала она.