Невестка Михаила Ножкина раскрыла подробности его смерти

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Невестка народного артиста РСФСР Михаила Ножкина Лидия Ножкина рассказала РИА Новости, что в последние дни артист перестал есть и пить и скончался дома, прямо у нее на руках.
Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник.
«Он находился дома, за последние где-то дней десять он перестал кушать, а где-то за пять дней до своего ухода он уже не ел и не пил. Видимо, наступил момент, когда организму уже стало тяжело. Он тихо скончался дома, можно сказать, у меня на руках», — сказала она.
По ее словам, два года назад Михаил Ножкин перенес операцию, после которой практически ни с кем не общался и не выходил из дома.
«Нам, безусловно, будет не хватать его — его энергии, патриотизма, которым он всех заражал», — добавила Ножкина.
Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение» и других.