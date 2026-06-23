Польский режиссер Агнешка Холланд, известная по фильму «Европа, Европа», рассказала о своем следующем проекте — биографической драме о Марлен Дитрих под названием Berlinweh — Yearning for a Home («Берлинская боль — Тоска по дому»).
Действие картины развернется в четыре ключевых периодах жизни актрисы: Париж 1937 года, концлагерь Берген-Бельзен в 1945-м, Тель-Авив в 1960-м и снова Париж в 1983-м. Холланд призналась, что личность Дитрих ей очень близка — именно поэтому она решила снять фильм о ней, хотя прежде давала себе обещание не браться за байопики знаменитостей.
«Мы не будем рассказывать ее историю в линейном ключе, — подчеркнула режиссер. — Мы сосредоточимся на моментах, в которых отражены наиболее важные и универсальные черты ее судьбы — судьбы женщины, артистки, гражданки, человека».
Она добавила: «Марлен Дитрих была клубком противоречий: гламурная звезда, но при этом выдающаяся актриса, певица и солдат; эгоистичная, самовлюбленная и одновременно верная, великодушная подруга и возлюбленная; борец за права человека, полная страхов и неуверенности; немка, которая в глазах многих соотечественников стала предательницей».
Продюсированием картины займется та же команда, что работала над предыдущей картиной Холланд «Франц», — берлинская X Filme Creative Pool и чешская Marlene Film Production. Сценарий написал Инго Распер («Жертвы моды»).