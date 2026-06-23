Действие картины развернется в четыре ключевых периодах жизни актрисы: Париж 1937 года, концлагерь Берген-Бельзен в 1945-м, Тель-Авив в 1960-м и снова Париж в 1983-м. Холланд призналась, что личность Дитрих ей очень близка — именно поэтому она решила снять фильм о ней, хотя прежде давала себе обещание не браться за байопики знаменитостей.