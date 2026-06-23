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Зендая поделилась фото с мужем Томом Холландом

Актриса пришла на мероприятие вместе с Томом Холландом и показала общее селфи
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Зендая и Том Холланд
Зендая и Том ХолландИсточник: Legion-Media

29-летняя Зендая поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с возлюбленным — Томом Холландом. Пара посетила Рим в рамках промокампании фильма «Человек-паук: Новый день» — оба исполнили в картине главные роли.

Зендая и Том Холланд, фото: соцсети
Зендая и Том Холланд, фото: соцсети

Также актриса показала, в каком образе пришла на мероприятие. Зендая выбрала блестящий красный топ и синюю юбку с красной полосой. В ушах у нее блестели сережки, а на руке были часы.  

Зендая, фото: соцсети
Зендая, фото: соцсети

Известно, что год назад Холланд сделал возлюбленной предложение. Сама Зендая признавалась, что влюбилась в актера, когда увидела его в «образе Рианны». Слухи об их свадьбе начали распространяться еще давно. В конце концов Холланд подтвердил, что они тайно поженились.

Ранее актер высказался об ИИ. 