29-летняя Зендая поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с возлюбленным — Томом Холландом. Пара посетила Рим в рамках промокампании фильма «Человек-паук: Новый день» — оба исполнили в картине главные роли.
Также актриса показала, в каком образе пришла на мероприятие. Зендая выбрала блестящий красный топ и синюю юбку с красной полосой. В ушах у нее блестели сережки, а на руке были часы.
Известно, что год назад Холланд сделал возлюбленной предложение. Сама Зендая признавалась, что влюбилась в актера, когда увидела его в «образе Рианны». Слухи об их свадьбе начали распространяться еще давно. В конце концов Холланд подтвердил, что они тайно поженились.
Ранее актер высказался об ИИ.