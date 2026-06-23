Известно, что год назад Холланд сделал возлюбленной предложение. Сама Зендая признавалась, что влюбилась в актера, когда увидела его в «образе Рианны». Слухи об их свадьбе начали распространяться еще давно. В конце концов Холланд подтвердил, что они тайно поженились.