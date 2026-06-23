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Светлана Ходченкова поделилась счастливыми фото из отпуска

В сети предполагают, что актриса отправилась отдыхать в компании мужа
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Светлана Ходченкова
Светлана ХодченковаИсточник: Legion-Media

Актриса Светлана Ходченкова поделилась с подписчиками кадрами из Павловска. 43-летняя звезда опубликовала в соцсетях серию снимков, на которых запечатлена во время велопрогулки. Судя по фотографиям, компанию ей составил спутник — актриса не скрывает, что каталась не в одиночестве. Подпись к посту получилась лаконичной: «Павловск». В конце Ходченкова добавила эмодзи в виде сердца.

Светлана Ходченкова / фото: соцсети
Светлана Ходченкова / фото: соцсети

Ходченкова не распространяется о деталях личной жизни. Однако в марте 2026 года в прессе появилась информация, что она вышла замуж. Избранником артистки стал некий «успешный IT-бизнесмен». Этот брак стал для нее вторым. Первым мужем актрисы был актер Владимир Яглыч — они прожили вместе пять лет и развелись в 2010 году.

Позже у Ходченковой были отношения с бизнесменом Георгием Петришиным. Пара обручилась в 2015 году, но вскоре рассталась. Сейчас Петришин женат на модели Алесе Кафельниковой. В сети предполагают, что нынешним супругом актрисы может быть бизнесмен Павел Манченко, однако сама Ходченкова эту информацию никогда не подтверждала.

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