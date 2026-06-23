Ходченкова не распространяется о деталях личной жизни. Однако в марте 2026 года в прессе появилась информация, что она вышла замуж. Избранником артистки стал некий «успешный IT-бизнесмен». Этот брак стал для нее вторым. Первым мужем актрисы был актер Владимир Яглыч — они прожили вместе пять лет и развелись в 2010 году.