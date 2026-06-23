Франшиза «Три кота» продолжает расширяться. В производство запущен новый полнометражный анимационный фильм — двухчасовая картина, которую создает студия «Водород» (входит в Национальную Медиа Группу). Об этом первыми сообщили «Новости кинопроизводства».
Сценарий проекта напишет Аксинья Борисова. Режиссером станет Анастасия Масленникова, для которой этот фильм станет дебютной полнометражной работой. Премьера запланирована на сезон 2027/2028 года.
На данный момент во франшизе уже вышли два полнометражных мультфильма: «Три кота и море приключений» (2022) и «Три кота. Путешествие во времени» (2025). Новый проект станет третьей большой анимационной историей о приключениях популярных героев.
Детали сюжета пока не раскрываются.
Ранее мультсериал «Три кота» собрал 5,5 млрд просмотров в Китае.