«Бродяга»
Когда в 1954-м в рамках первой Недели индийского кино на советские экраны вышел «Бродяга», страна пережила настоящий культурный взрыв. Молодой Радж (Радж Капур, одновременно режиссер и исполнитель главной роли) перебивается мелкими кражами, встречает девушку Риту (Наргис), с которой дружил в детстве, и пытается вырваться из нищеты ради любви. Но тайна его происхождения неожиданно разрушает все планы.
Плакали не только из-за финала, но и из-за заглавной песни. Ленту посмотрели более 63 миллионов зрителей — абсолютный рекорд для индийского кино в СССР. В советском прокате она выходила пять раз: в 1954, 1959, 1965, 1977 и 1985 годах. Когда Капур приезжал в Москву, поклонники готовы были носить его на руках. А во время визита Юрия Гагарина в Индию тот лично встретился с актером и тепло назвал его «товарищем Бродягой». Сам Капур позднее говорил, что никогда не ощущал такой любви аудитории, как в Советском Союзе.
«Господин 420»
В сентябре 1956-го советские зрители снова увидели Раджа Капура — на этот раз в комедийной мелодраме «Господин 420». По сюжету наивный провинциал Радж пешком приходит в Бомбей с твердым намерением честно заработать на жизнь. Город встречает его иначе: здесь ценятся не честность и трудолюбие, а умение провернуть какую-нибудь аферу.
От падения героя удерживает скромная учительница в исполнении Наргис, которая любит его таким, какой он есть. Конечно, «Господин 420» по большей части смешит, но момент, когда герой все же выбирает честь, получился очень проникновенным. В Индии картина два года удерживала звание самого кассового фильма в истории.
«Мать Индия»
Именно «Мать Индия» затем вырвалась вперед по сборам. Режиссер Мехбуб Хан снял эту эпическую драму в духе античных трагедий. Крестьянка Радха (Наргис) остается одна с детьми: ее муж (Радж Кумар) лишается обеих рук во время несчастного случая в поле. Не желая быть обузой, он уходит из семьи. В результате бедная женщина вынуждена проводить сыновей через голод, наводнение и долги перед местным ростовщиком. Выжившие сыновья вырастают совершенно разными людьми, а развязка становится одной из самых жестоких в истории индийского кино.
Сцена, в которой Радха поднимает ружье на собственного сына, заставляет прослезиться и сегодня. В 1958-м «Мать Индия» стала первым индийским фильмом, номинированным на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Лента уступила лишь шедевру Федерико Феллини «Ночи Кабирии». А ведь съемки могли обернуться трагедией: Наргис едва не погибла при пожаре, и именно Сунил Датт, игравший ее сына, вынес актрису из огня. Вскоре они поженились — история, которая заслуживает отдельной экранизации.
«Цветок и камень»
В 1970-м на советские экраны вышла мелодрама «Цветок и камень» режиссера О. П. Ралхана — одна из самых популярных зарубежных лент в истории советского проката. Угрюмый вор и бандит (Дхармендра) забирается в богатый дом и застает там умирающую молодую женщину по имени Шанти (Мина Кумари) — семья бросила ее одну в охваченном болезнью городе. Вместо того чтобы ограбить беззащитную женщину, он начинает заботиться о ней. Так некогда жесткий и озлобленный человек шаг за шагом оттаивает и ради любви проходит через жестокие испытания.
Интересно, что советские прокатчики вырезали из фильма семь минут материала — предположительно, слишком откровенные по тогдашним меркам сцены. Однако и в урезанном виде картина обрела большую популярность.
«Бобби»
Мелодрама «Бобби» Раджа Капура добралась до советских экранов в 1975-м и тут же стала суперхитом проката — более 62 миллионов проданных билетов. Семнадцатилетние Радж (Риши Капур, сын режиссера, впервые исполнивший главную роль) и Бобби (Димпл Кападия) без памяти влюблены друг в друга. Однако родители Раджа категорически против союза с дочерью бедного рыбака.
История индийских Ромео и Джульетты держит в напряжении до финала, но, к счастью для зрителей, заканчивается спасительным хеппи-эндом. Отдельно стоит отметить лирические песни и погоню на мотоцикле под ливнем — настоящую классику болливудской мелодрамы. Димпл Кападии предрекали огромную карьеру, но после выхода картины актриса вышла замуж за звезду Болливуда Раджеша Кханну и на десять лет оставила профессию.
«Сангам»
Первый цветной фильм Раджа Капура «Сангам» вышел в Индии в 1964-м и стал одним из главных болливудских хитов десятилетия. История трех друзей разворачивается на фоне роскошных европейских пейзажей: Капур снимал в Париже, Венеции и Швейцарии, и для советского зрителя это само по себе было невероятным зрелищем. Сюжет строится на классическом любовном треугольнике: Гопал (Раджендра Кумар) беззаветно любит Радху (Виджаянтимала), но уступает ее лучшему другу Сундару (Капур), а потом вынужден наблюдать, как она не может его забыть.
Слезы у зрителей вызывала трагическая развязка картины. В финале многолетний и болезненный узел недопонимания между героями разрывается ценой невероятной личной жертвы. В СССР фильм шел в двух частях, и люди возвращались в кино снова и снова. «Сангам» принес Капуру несколько наград Filmfare Awards, в том числе приз за лучшую режиссуру.