Плакали не только из-за финала, но и из-за заглавной песни. Ленту посмотрели более 63 миллионов зрителей — абсолютный рекорд для индийского кино в СССР. В советском прокате она выходила пять раз: в 1954, 1959, 1965, 1977 и 1985 годах. Когда Капур приезжал в Москву, поклонники готовы были носить его на руках. А во время визита Юрия Гагарина в Индию тот лично встретился с актером и тепло назвал его «товарищем Бродягой». Сам Капур позднее говорил, что никогда не ощущал такой любви аудитории, как в Советском Союзе.