Натали Портман
Пожалуй, самая многоязычная актриса современного Голливуда. Натали Портман родилась в Иерусалиме, поэтому ее первым языком стал непростой иврит. В три года семья переехала в США, и Натали начала говорить по-английски. Помимо этого, актриса свободно владеет французским — во многом благодаря знакомству со своим будущим мужем, хореографом Бенжаменом Мильпье. Позже она на разном уровне освоила немецкий, испанский, японский и арабский.
Обладательница «Оскара» за «Черного лебедя» неоднократно подчеркивала, что для нее образование важнее карьеры. Получив степень бакалавра психологии в Гарварде, она однажды заявила в интервью: «Я лучше буду образованной, чем кинозвездой». Добавим, что для клипа Пола Маккартни My Valentine Портман специально освоила американский язык жестов — она продублировала слова песни для людей с нарушениями слуха.
Вигго Мортенсен
Ее главный конкурент в борьбе за звание полиглота номер один в индустрии — Вигго Мортенсен. Звезда «Властелина колец» родился в Нью-Йорке в семье датчанина и американки, но еще в раннем детстве переехал с родителями в Южную Америку. Он рос в двуязычной среде, поэтому испанский и английский стали для него родными. Датский Вигго закрепил уже в юности, когда после университета переехал на родину предков. Там, до начала актерской карьеры, он сменил множество профессий: работал дальнобойщиком, докером и продавцом цветов в Копенгагене.
Позже его языковой багаж пополнился французским, итальянским и каталанским. Он также понимает норвежский и шведский, а для фильма «Вдалеке от людей» выучил арабский. Российского зрителя актер удивил изучением русского языка для фильма «Порок на экспорт». Но самое поразительное, что на съемках «Властелина колец» Мортенсен освоил два вида эльфийского языка — синдарин и квенья.
Дайан Крюгер
Прославившаяся ролью Бриджит фон Хаммерсмарк в фильме Квентина Тарантино, Дайан Крюгер свободно говорит на немецком, английском и французском. Немецкий для нее родной, а вот английский появился в ее жизни в подростковом возрасте во время школьного обмена в Лондоне. Кроме того, она восемь лет изучала латынь, а в 15 лет переехала в Париж, чтобы строить модельную карьеру, — отсюда и знание французского языка.
Уровень владения языками у Крюгер настолько высок, что она сама озвучивает свои роли на всех трех языках для зарубежного проката. В «Бесславных ублюдках» ей пришлось играть сразу на трех языках, и эта способность стала важным фактором при утверждении на роль. Для фильма «Тигровые отряды» она изучала русский, а в 2017 году дебютировала на немецком языке в картине Фатиха Акина «На пределе». За эту работу Дайан получила приз Каннского кинофестиваля.
Кристоф Вальц
В отличие от персонажа Брэда Питта в «Бесславных ублюдках», есть герои, которые свободно говорят на нескольких языках. В первую очередь это знаменитый Ганс Ланда. Квентин Тарантино долго не мог запустить проект, считая роль Ланды «невыполнимой»: персонаж должен был свободно и органично переходить с немецкого на французский, затем на английский и итальянский. Поэтому появление австрийца Кристофа Вальца стало настоящей находкой: актер свободно говорит на всех четырех языках. За эту роль Вальц получил «Оскар», «Золотой глобус» и приз Каннского кинофестиваля.
Вальц вырос в Вене в семье, где театр был настоящей религией: бабушка была актрисой знаменитого венского Бургтеатра, а дед и прадед блистали на сцене и в кино. Немецкий для него родной, а английский и французский он освоил еще в начале карьеры, работая в театрах разных стран. Его отношение к владению языками лучше всего подчеркивает цитата: «А что, разве вы не говорите на нескольких языках? Нет? Странно… Я думал, это в порядке вещей. Мы же европейцы, что ж тут удивительного».
Джоди Фостер
Двукратная обладательница «Оскара» Джоди Фостер начала учить французский еще в детстве. Когда ей было девять лет, мама отдала ее в одну из немногих французских школ в Калифорнии. Фостер проучилась там двенадцать лет, а на выпускном произнесла речь на безупречном французском как лучшая выпускница. Позже семья на девять месяцев переехала в Париж, где юная Джоди снималась в кино и записывала песни для саундтреков. Ее талант даже отмечал известный певец Клод Франсуа.
Звезда «Молчания ягнят» неоднократно снималась во французских фильмах и озвучивала себя для европейского проката. В 2025 году Фостер исполнила на французском языке главную роль в психологической драме «Частная жизнь», получив восторженные отзывы критиков. Кроме того, она владеет итальянским, немецким и испанским языками.
Том Хиддлстон
Прославившийся ролью Локи в киновселенной Marvel Том Хиддлстон известен своей любовью к языкам. В Итонском колледже он изучал испанский, в Кембридже — латынь и древнегреческий, получив степень с отличием. Древнегреческий, кстати, пригодился ему для исполнения произведений Эсхила на сцене в оригинале. Хиддлстон до сих пор без запинки может процитировать наизусть «Электру» Софокла.
Кроме того, он уверенно говорит на французском, итальянском и греческом. А на пресс-конференциях легко произносит несколько фраз на корейском, китайском, немецком или русском — в зависимости от того, в какой стране проходит премьера.