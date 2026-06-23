Вальц вырос в Вене в семье, где театр был настоящей религией: бабушка была актрисой знаменитого венского Бургтеатра, а дед и прадед блистали на сцене и в кино. Немецкий для него родной, а английский и французский он освоил еще в начале карьеры, работая в театрах разных стран. Его отношение к владению языками лучше всего подчеркивает цитата: «А что, разве вы не говорите на нескольких языках? Нет? Странно… Я думал, это в порядке вещей. Мы же европейцы, что ж тут удивительного».