Звезда «Глухаря» Мария Болтнева поделилась кадрами с сыновьями-тройняшками. Актриса показала, как проводит время с детьми на летних каникулах. В соцсети она выложила фото с Андреем, Тимофеем и Платоном.
«Как провести время с тремя подростками в дни летних каникул? Например, поехать собирать своими руками клубнику в Суздаль, а потом устроить пикник у воды», — рассказала артистка. Мальчики только что закончили восьмой класс.
Болтнева стала многодетной мамой в 28 лет. В своем блоге она признавалась, что беременность тройней далась ей очень тяжело. С младенцами тоже было непросто, хотя актриса получала помощь.