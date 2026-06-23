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Звезда «Глухаря» показала летние каникулы с сыновьями-тройняшками в Суздале

Актриса Мария Болтнева поделилась редкими фото с детьми-тройняшками
Мария Болтнева с сыновьями / фото: соцсети
Мария Болтнева с сыновьями / фото: соцсети

Звезда «Глухаря» Мария Болтнева поделилась кадрами с сыновьями-тройняшками. Актриса показала, как проводит время с детьми на летних каникулах. В соцсети она выложила фото с Андреем, Тимофеем и Платоном.

«Как провести время с тремя подростками в дни летних каникул? Например, поехать собирать своими руками клубнику в Суздаль, а потом устроить пикник у воды», — рассказала артистка. Мальчики только что закончили восьмой класс.

Болтнева стала многодетной мамой в 28 лет. В своем блоге она признавалась, что беременность тройней далась ей очень тяжело. С младенцами тоже было непросто, хотя актриса получала помощь.