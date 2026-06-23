Режиссер Грамматиков: экранизации сказок сегодня реализуются небрежно

Грамматиков добавил, что классическую русскую сказку нельзя пересказывать на языке современной режиссуры, таким образом она «теряет свое обаяние и очарование». «Но, кажется, найдено замечательное решение: рассказывать неизвестные факты биографии знакомых сказочных персонажей. Каждый раз, перечитывая сказки, открываешь их новые интонации, смыслы — это магия. И обращаться с ними бесцеремонно нельзя. Поэтому первое, что нужно сделать в трендах, — успокоиться и перестать эксплуатировать великое наследие. Нам даровано его беречь. К нему нужно быть тактичными, говорить о нем серьезно, трогать, препарировать, но обязательно — реализовывать с уважением», — заключил режиссер.