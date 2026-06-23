Режиссер Грамматиков: экранизации сказок сегодня реализуются небрежно

ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 23 июня. /ТАСС/. Современные экранизации сказок создаются без должного пиетета, считает режиссер и кинодраматург Владимир Грамматиков. Такое мнение он выразил в рамках XXXII Международного кинофестиваля «Литература и кино», который проходит с 23 по 27 июня в городе Гатчине Ленинградской области.
«Лучшее, что создано в кино, — это экранизации. Мы дожили до того, что кинематограф должен помогать книге находить своего читателя. Вот только делается это сегодня, увы, небрежно. Особенно обидно за сказки — за то великое наследие русской литературы. Современные технологии не дают нам права видоизменять и перекраивать основополагающие вещи, а ведь происходит именно мощное вторжение. Я использую слово “перелицевать”. Так вот, перелицовывать русские сказки — печально», — сказал он.
Грамматиков добавил, что классическую русскую сказку нельзя пересказывать на языке современной режиссуры, таким образом она «теряет свое обаяние и очарование». «Но, кажется, найдено замечательное решение: рассказывать неизвестные факты биографии знакомых сказочных персонажей. Каждый раз, перечитывая сказки, открываешь их новые интонации, смыслы — это магия. И обращаться с ними бесцеремонно нельзя. Поэтому первое, что нужно сделать в трендах, — успокоиться и перестать эксплуатировать великое наследие. Нам даровано его беречь. К нему нужно быть тактичными, говорить о нем серьезно, трогать, препарировать, но обязательно — реализовывать с уважением», — заключил режиссер.
О фестивале
Первый кинофестиваль «Литература и кино» прошел в Гатчине в 1995 году. Он делает ставку на новейшие экранизации литературных произведений, фильмы о судьбах писателей и киноистории создания литературных шедевров.
Киносмотр организован при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа и правительства Ленинградской области.
С гатчинской землей связана история отечественного кино: в 1896 году в Гатчине частично проходили съемки первой документальной ленты, посвященной восшествию на престол императора Николая II. Всего же в этих местах снято множество документальных, научно-популярных и художественных фильмов.