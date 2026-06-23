Артемий Лебедев раскритиковал свою актерскую игру

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в разговоре с Пятым каналом заявил, что оценивает свои актерские способности крайне низко. Он появился в комедии «Распаковка» в формате камео и сомневается, что способен сыграть кого-то, кроме самого себя.
«Я как актер не представляю никакой ценности, и в этом есть главная ценность (для роли камео)», — подчеркнул Лебедев.
До работы над «Распаковкой» блогер снимался в кино всего дважды. В 2022 году он перевоплотился в водителя в картине «Я съем твою собаку», а в 2025-м исполнил роль мельника в хорроре «Мора».