Артемий Лебедев раскритиковал свою актерскую игру

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в разговоре с Пятым каналом заявил, что оценивает свои актерские способности крайне низко. Он появился в комедии «Распаковка» в формате камео и сомневается, что способен сыграть кого-то, кроме самого себя.