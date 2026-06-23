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Звезда «Мажора» показал свою повзрослевшую дочь

Актер Денис Шведов поделился редкими фото с дочерью
Звезда «Мажора» показал свою повзрослевшую дочь
Звезда «Мажора» показал свою повзрослевшую дочьИсточник: Газета.Ру

Звезда сериала «Мажор» Денис Шведов показал поклонникам свою повзрослевшую дочь. Актер опубликовал фото с Мирославой в день ее рождения. Он посвятил имениннице пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Я с тобой уже 10 лет! Счастливые 10 лет. Спасибо тебе за тебя, любимая. Я горжусь быть твоим папой. Всегда за тебя во всем. Будь счастлива, доченька», — написал артист.

Актер женат на своей коллеге Александре Розовской. Они официально зарегистрировали отношения в 2016 году. У пары двое общих детей: помимо дочери, они растят восьмилетнего сына Ивана.

Ранее Денис Шведов показал своего сына.