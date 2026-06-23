23-летний Ромео Бекхэм, сын Дэвида и Виктории Бекхэм, исполнит главную роль в спортивной драме «Счет 40:0». Режиссером и автором идеи выступил известный модный фотограф Пьер-Анж Карлотти. Как сообщает Variety, сюжет фильма крутится вокруг мира большого тенниса.
Съемки стартуют во Франции уже в ближайшее время. Коллегами Ромео по съемочной площадке станут легенда французского кино Катрин Денев, актер и режиссер Гийом Кане, а также восходящие звезды европейского кинематографа Поль Киршер и Бенжамин Вуазен.
Ромео Бекхэм — единственный из детей четы Бекхэм, кто пошел по стопам отца и профессионально занимался футболом. Он играл до 2023 года, пока не расторг контракт с клубом «Брентфорд» и не сосредоточился на модельной карьере. За плечами Ромео сотрудничество с Burberry и Puma, а также съемки для модных журналов.
Ранее Ромео предстал перед судом.