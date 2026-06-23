Ромео Бекхэм — единственный из детей четы Бекхэм, кто пошел по стопам отца и профессионально занимался футболом. Он играл до 2023 года, пока не расторг контракт с клубом «Брентфорд» и не сосредоточился на модельной карьере. За плечами Ромео сотрудничество с Burberry и Puma, а также съемки для модных журналов.