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Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Ромео сыграет в кино

23-летний Ромео Бекхэм получил роль в спортивной драме
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ромео Бекхэм
Ромео БекхэмИсточник: Legion-Media.ru

23-летний Ромео Бекхэм, сын Дэвида и Виктории Бекхэм, исполнит главную роль в спортивной драме «Счет 40:0». Режиссером и автором идеи выступил известный модный фотограф Пьер-Анж Карлотти. Как сообщает Variety, сюжет фильма крутится вокруг мира большого тенниса. 

Съемки стартуют во Франции уже в ближайшее время. Коллегами Ромео по съемочной площадке станут легенда французского кино Катрин Денев, актер и режиссер Гийом Кане, а также восходящие звезды европейского кинематографа Поль Киршер и Бенжамин Вуазен.

Ромео Бекхэм — единственный из детей четы Бекхэм, кто пошел по стопам отца и профессионально занимался футболом. Он играл до 2023 года, пока не расторг контракт с клубом «Брентфорд» и не сосредоточился на модельной карьере. За плечами Ромео сотрудничество с Burberry и Puma, а также съемки для модных журналов. 