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Кевин Бейкон сыграет экзорциста в фильме сценариста «Мортал Комбата 2»

Его герой будет противостоять мощной демонической сущности
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кевин Бейкон
Кевин БейконИсточник: Rex / Fotodom.ru

Кевин Бейкон исполнит главную роль в фильме ужасов «Призыватель» (Summoner) — режиссерском дебюте сценариста Джереми Слэйтера, известного по сериалам «Академия „Амбрелла“», а также фильму «Мортал Комбат 2».

По сюжету, экзорцист по имени Джефферсон Хэддок прибывает в уединенный дом, где по программе защиты свидетелей укрываются люди. Ему предстоит справиться с демонической сущностью, но в ходе обряда он случайно высвобождает силу, которая угрожает уничтожить всех вокруг.

Слэйтер выступил не только режиссером, но и автором сценария. Съемки стартуют осенью этого года.

Ранее Кевин Бейкон снимался в сериалах «Сирены» и «Охотник за головами».