Кевин Бейкон исполнит главную роль в фильме ужасов «Призыватель» (Summoner) — режиссерском дебюте сценариста Джереми Слэйтера, известного по сериалам «Академия „Амбрелла“», а также фильму «Мортал Комбат 2».
По сюжету, экзорцист по имени Джефферсон Хэддок прибывает в уединенный дом, где по программе защиты свидетелей укрываются люди. Ему предстоит справиться с демонической сущностью, но в ходе обряда он случайно высвобождает силу, которая угрожает уничтожить всех вокруг.
Слэйтер выступил не только режиссером, но и автором сценария. Съемки стартуют осенью этого года.
Ранее Кевин Бейкон снимался в сериалах «Сирены» и «Охотник за головами».