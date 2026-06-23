По сюжету, экзорцист по имени Джефферсон Хэддок прибывает в уединенный дом, где по программе защиты свидетелей укрываются люди. Ему предстоит справиться с демонической сущностью, но в ходе обряда он случайно высвобождает силу, которая угрожает уничтожить всех вокруг.