Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ нашли данные, ставящие под сомнение официальную версию гибели Мэрилин Монро

Журналисты считают, что актрису убили
Мэрилин Монро
Мэрилин МонроИсточник: Legion-Media.ru

Портал TMZ опубликовал новые данные, которые ставят под сомнение официальную версию гибели Мэрилин Монро. Журналисты утверждают: актриса не кончала с собой, а стала жертвой убийства.

Главными подозреваемыми по-прежнему остаются братья Кеннеди. В свежем материале издания говорится о «тревожных» деталях, обнаруженных на месте смерти. Ранее о них умалчивали.

Эксперты обратили внимание на странный порядок: постельное белье оказалось «подозрительно чистым», а пузырьки с таблетками стояли слишком ровно, этикетками наружу. Такая картина, по словам специалистов, совершенно не типична для передозировки.

«Никто не инсценирует самоубийство, чтобы оно выглядело более убедительно», — заявил журналистам бывший следователь по нераскрытым делам.

Мэрилин Монро
Мэрилин МонроИсточник: Legion-Media.ru

Исполнительный продюсер Харви Левин настаивает: обстоятельства смерти звезды могут быть «куда более зловещими, чем кажется». Особое внимание он обращает на тревожный телефонный разговор Монро. В нем актриса рассказывает, что поссорилась с Робертом Кеннеди прямо перед их последней встречей. В беседе с неизвестным собеседником Монро заявила, что владеет множеством тайн тогдашнего президента США и его брата. С обоими у нее были романтические отношения.

«Я знаю много секретов о семье Кеннеди. Опасных секретов», — говорила она. Актриса добавила, что однажды эти секреты «потрясут весь мир».

Из записи также следует, что знаменитость много и сбивчиво говорила о предательстве, любовных интригах и влиятельных людях. Аналитики полагают, что это доказывает: у Джона и Роберта Кеннеди были веские мотивы избавиться от Монро.