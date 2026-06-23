Исполнительный продюсер Харви Левин настаивает: обстоятельства смерти звезды могут быть «куда более зловещими, чем кажется». Особое внимание он обращает на тревожный телефонный разговор Монро. В нем актриса рассказывает, что поссорилась с Робертом Кеннеди прямо перед их последней встречей. В беседе с неизвестным собеседником Монро заявила, что владеет множеством тайн тогдашнего президента США и его брата. С обоими у нее были романтические отношения.