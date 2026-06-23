Портал TMZ опубликовал новые данные, которые ставят под сомнение официальную версию гибели Мэрилин Монро. Журналисты утверждают: актриса не кончала с собой, а стала жертвой убийства.
Главными подозреваемыми по-прежнему остаются братья Кеннеди. В свежем материале издания говорится о «тревожных» деталях, обнаруженных на месте смерти. Ранее о них умалчивали.
Эксперты обратили внимание на странный порядок: постельное белье оказалось «подозрительно чистым», а пузырьки с таблетками стояли слишком ровно, этикетками наружу. Такая картина, по словам специалистов, совершенно не типична для передозировки.
«Никто не инсценирует самоубийство, чтобы оно выглядело более убедительно», — заявил журналистам бывший следователь по нераскрытым делам.
Исполнительный продюсер Харви Левин настаивает: обстоятельства смерти звезды могут быть «куда более зловещими, чем кажется». Особое внимание он обращает на тревожный телефонный разговор Монро. В нем актриса рассказывает, что поссорилась с Робертом Кеннеди прямо перед их последней встречей. В беседе с неизвестным собеседником Монро заявила, что владеет множеством тайн тогдашнего президента США и его брата. С обоими у нее были романтические отношения.
«Я знаю много секретов о семье Кеннеди. Опасных секретов», — говорила она. Актриса добавила, что однажды эти секреты «потрясут весь мир».
Из записи также следует, что знаменитость много и сбивчиво говорила о предательстве, любовных интригах и влиятельных людях. Аналитики полагают, что это доказывает: у Джона и Роберта Кеннеди были веские мотивы избавиться от Монро.