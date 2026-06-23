Тем временем молодежь — Пи-Джей, Келли и Эван — обнаружила в подвале ратуши комнату с электрическим стулом и таинственную дверь, которая, судя по намекам, вела прямо в «пасть» острова. Кенни, пытавшийся их отогнать, случайно оказался запертым в этой комнате, и его гибель (подробностей мы не увидели, но стихия мгновенно утихла) стала той самой жертвой, которая временно насытила остров. Однако колокол звонил восемь раз, а не девять — значит, аппетит сущности не удовлетворен до конца.