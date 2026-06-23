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Чем закончился 1-й сезон сериала «Бухта вдов»: остров требует жертв, а правда о наследнике шокирует

В финале напряженного мистического триллера «Бухта вдов» зрители наконец получили ответы на два главных вопроса сезона — как утолить голод таинственного острова и кто же на самом деле является последним потомком Ричарда. Рассказываем, чем закончился первый сезон сериала «Бухта вдов»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Бухта вдов
Кадр из сериала «Бухта вдов»

Первый сезон сериала «Бухта вдов» вышел на стриминговой платформе Apple TV+ и мгновенно привлек внимание зрителей необычной смесью хоррора, черной комедии и социальной сатиры. Действие разворачивается в захолустном городке на острове, куда мэр Том Лофтис пытается заманить туристов, но древнее проклятие превращает каждый приезд в череду жутких событий. На протяжении десяти серий создатели мастерски нагнетали атмосферу, подкидывая намеки на ритуалы, тайные общества и сверхъестественную сущность, которая питается человеческим страхом. Финал же не просто разрядил обстановку, а перевернул все представление о героях и правилах игры, оставив зрителей в трепетном ожидании второго сезона. В статье рассказываем, чем закончился первый сезон.

Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Бухта вдов»

Заключительный, десятый эпизод «Бухты вдов» стал кульминацией всех сюжетных линий, одновременно расставив точки над i и заложив мину замедленного действия под будущее. События разворачивались параллельно в двух локациях: в штормовом убежище ратуши, где группа жителей заперлась из-за разбушевавшейся стихии, и в доме Рут, где Том пытался совершить ритуальное убийство старухи, полагая, что именно она — последний потомок основателя острова.

В убежище царили голод, жажда и нарастающая паника. Бешир, шериф, метался между долгом и страхом за свою беременную жену Шелл — он боялся, что проклятие коснется и его будущего ребенка. Дейл, сотрудник мэрии, случайно наткнулся на старый проектор и просмотрел шокирующие пленки, где в деталях объяснялся механизм «кормления» острова: сущность под городом требовала регулярных человеческих жертв, которых выбирал специальный комитет во главе с мэром. Число ударов церковного колокола соответствовало количеству душ, необходимых для умиротворения монстра.

Тем временем молодежь — Пи-Джей, Келли и Эван — обнаружила в подвале ратуши комнату с электрическим стулом и таинственную дверь, которая, судя по намекам, вела прямо в «пасть» острова. Кенни, пытавшийся их отогнать, случайно оказался запертым в этой комнате, и его гибель (подробностей мы не увидели, но стихия мгновенно утихла) стала той самой жертвой, которая временно насытила остров. Однако колокол звонил восемь раз, а не девять — значит, аппетит сущности не удовлетворен до конца.

Но главный сюрприз ждал в доме Рут. Том, уверенный, что старуха — последняя из рода Ричарда, попытался задушить ее подушкой. В последний момент Рут выдала тайну: у нее есть внебрачная дочь Лорен, которую она отдала на воспитание отцу, а та, в свою очередь, родила сына — Эвана. Таким образом, истинным потомком Ричарда оказался не кто иной, как собственный сын Тома, Эван. 

Как сложилась судьба героев

Финал «Бухты вдов» перетасовал карты для всех ключевых персонажей, превратив одних в жертв, других — в потенциальных убийц, а третьих — в носителей опасной тайны. Вот как завершилась их история в первом сезоне и что им уготовано в будущем.

Том Лофтис

Мэттью Риз в роли Тома в сериале Бухта вдов
Мэттью Риз в роли Тома в сериале «Бухта вдов»

Главный герой, мэр острова, который искренне хотел возродить свой захолустный городок, но оказался втянут в многовековую игру с темной сущностью. На протяжении сезона Том (Мэттью Риз) колебался между долгом перед жителями и отцовскими чувствами к Эвану. В финале он совершил попытку убийства Рут, полагая, что это спасет всех, но узнал шокирующую правду: его собственный сын — последний потомок Ричарда, а значит, именно Эван должен быть принесен в жертву (или, наоборот, стать новым «хранителем» договора). Теперь Тому предстоит сложнейший выбор: пожертвовать сыном, нарушить систему или найти иной способ перемирия с островом.

Рут 

Кей Кэллан в роли Рут в сериале Бухта вдов
Кей Кэллан в роли Рут в сериале «Бухта вдов»

Пожилая сотрудница мэрии, которая на протяжении сезона казалась чудаковатой второстепенной фигурой (Кей Кэллан). В финале она раскрывается как мать Лорен и бабушка Эвана. Женщина хранила тайну о настоящем наследнике, и ее попытка спасти внука чуть не стоила ей жизни. Бешир выстрелил в нее, но она выжила. 

Эван 

Кингстон Руми Сауфвик в роли Эвана в сериале Бухта вдов
Кингстон Руми Сауфвик в роли Эвана в сериале «Бухта вдов»

Сын Тома (Кингстон Руми Сауфвик), подросток, который на протяжении сезона казался просто мальчиком, ищущим внимания отца. Он случайно оказался в центре событий, когда вместе с друзьями наткнулся на подвал ратуши. В финале выясняется, что он — ключевая фигура в проклятии острова, последний потомок Ричарда. Эван не знает о своем предназначении, и его невинность делает ситуацию еще более трагичной. Если горожане узнают правду, он станет главной мишенью.

Бешир 

Кевин Кэрролл в роли Бешира в сериале Бухта вдов
Кевин Кэрролл в роли Бешира в сериале «Бухта вдов»

Шериф (Кевин Кэрролл), который всю первую половину сезона пытался сохранять порядок и рациональность. Его жена Шелл беременна, и Бешир смертельно боится, что проклятие коснется его будущего ребенка. В финале он в отчаянии выстрелил в Рут, поверив, что она — источник зла, но провалил миссию. 

Патриция

Кейт О’Флинн в роли Патриции в сериале Бухта вдов
Кейт О’Флинн в роли Патриции в сериале «Бухта вдов»

Эксцентричная коллега Тома (Кейт О’Флинн), которая с самого начала верила в сверхъестественные силы острова и пыталась убедить мэра действовать по древним правилам. В финале она остается в убежище и, вероятно, станет одной из тех, кто будет настаивать на строгом соблюдении ритуалов. Ее отношение к Эвану — загадка: поддержит ли она Тома или встанет на сторону тех, кто требует жертвы?

Уайк 

Стивен Рут в роли Уайка в сериале Бухта вдов
Стивен Рут в роли Уайка в сериале «Бухта вдов»

Убежденный сторонник мистической истории города, который с самого начала требовал от мэра решительных действий. Уайк (Стивен Рут) знает о договоре с островом и, скорее всего, будет настаивать на принесении в жертву Эвана как единственного способа спасти общину. Он становится главным оппонентом Тома в моральной дилемме.

Будет ли продолжение сериала «Бухта вдов»

Да, сериал официально продлен на второй сезон. Это подтвердила компания Apple TV+ еще до выхода финальной серии, что говорит о высоком доверии к проекту.

Финал первого сезона специально оставлен открытым: колокол звонит не в полную силу, Эван теперь под угрозой, а Том вынужден искать новый способ договориться с островом — возможно, используя грибы и иные средства, чтобы установить контакт с сущностью.

Создатели обещают раскрыть природу монстра, а также показать, как жители будут реагировать на новость о наследнике. Впереди — охота на Эвана, борьба между сторонниками жертвоприношений и теми, кто ищет мирный путь.

Также зрители надеются увидеть флешбэки о прошлых мэрах и больше узнать о существах в воде. 

Кадр из сериала Бухта вдов
Кадр из сериала «Бухта вдов»