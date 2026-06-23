Семиклассника, мечтающего стать писателем и поступить в литературный институт играет Матвей Кулагин. Леха на протяжении всего сезона пытался достучаться до взрослых, но те ему не верили. Мальчик — сердце истории: он влюблен в Вику, переживает за брата Жеку и несет на себе основную эмоциональную нагрузку. В финале он теряет своего друга Афганца, убитого паукообразным монстром, наблюдает смерть брата (пусть и временную) и вступает в решающую схватку с одержимым Жекой на радаре. Но финальный твист показывает, что Леха так и не выбрался из кошмара — он по-прежнему в ловушке, а Ковчег уже здесь.