Сериал «Радар», вышедший на Okko в апреле 2026 года, стал одной из самых обсуждаемых премьер весны и начала лета. Режиссер Константин Смирнов, известный по комедийным сериалам «Жуки» и «Девушки с Макаровым», неожиданно для многих погрузился в мрачную эстетику позднего СССР, создав историю о трех школьниках, столкнувшихся с инопланетным вторжением. Сюжет, вдохновленный повестью Александра Мирера «Главный полдень», быстро превратился из локальной подростковой драмы в масштабный триллер с элементами хоррора и политической сатиры. Девять серий, снятых в антураже 1988 года, держали зрителя в напряжении до самого конца, а финал обернулся настоящим когнитивным диссонансом. В статье рассказываем, чем же закончился первый сезон сериала.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Радар»
Девятая, заключительная серия «Радара» — это череда отчаянных решений и почти хэппи-энда, который оказывается ложным. Сема, вернувшийся из райцентра с вестью о готовящейся бомбардировке радара, вместе с Лехой и Толей готовят дерзкую операцию. Их главный козырь — кассета с записью звуковой частоты, способной «выкурить» посредников из человеческих тел. Прорвавшись в рубку управления на военной базе, они запускают сигнал на полную мощность — и одержимые один за другим падают в конвульсиях, освобождаясь от инопланетного контроля. Приказ о бомбардировке отменен, корабль пришельцев уничтожен.
Но режиссер наносит главный удар. Жека, старший брат Лехи, все это время оставался одержимым — частота до подвала не дошла. Он ранит Толю и берет Вику в заложники на радаре. Леха вступает с братом в схватку, и в последний момент посредник покидает тело Жеки. Казалось бы, все кончено. Проходит несколько месяцев — зима, ребят награждают поездкой в «Артек». Но финальный кадр разбивает эту идиллию: Леха видит сон, где он вместе с Жекой на том же радаре, а над ними парит прибывший из космоса Ковчег. Сериал заканчивается оперативной съемкой допроса инженера Ильи, который делится со следователем пугающим фактом: покидая человеческое тело, инопланетный разум испытывал глубокое удовлетворение от полностью выполненной задачи.
Как сложилась судьба героев
Финал «Радара» — это история о том, как детская вера в чудо сталкивается с холодной логикой космического разума. Каждый из ключевых персонажей прошел свой путь — от наивности до потерь и, в конечном счете, до осознания собственной беспомощности перед лицом неизбежного.
Леха
Семиклассника, мечтающего стать писателем и поступить в литературный институт играет Матвей Кулагин. Леха на протяжении всего сезона пытался достучаться до взрослых, но те ему не верили. Мальчик — сердце истории: он влюблен в Вику, переживает за брата Жеку и несет на себе основную эмоциональную нагрузку. В финале он теряет своего друга Афганца, убитого паукообразным монстром, наблюдает смерть брата (пусть и временную) и вступает в решающую схватку с одержимым Жекой на радаре. Но финальный твист показывает, что Леха так и не выбрался из кошмара — он по-прежнему в ловушке, а Ковчег уже здесь.
Толя
Сын военного, подполковника, служащего на радаре. Толя (Георгий Пытьев) — самый прагматичный из троицы друзей: он увлекается видеоиграми, скептически относится к фантазиям Лехи, но в критический момент берет пистолет и идет спасать сестру Иру. Его отец становится одержимым и Толе приходится столкнуться с ним лицом к лицу. В финале он получает ранение в ногу от одержимого Жеки, но выживает.
Сема
Друг Лехи и Толи, мечтающий работать в зоопарке. Сема (Ростислав Харин) совершает почти невозможное — пробирается в райцентр и убеждает власть, что город атакован инопланетным разумом. Он мчится обратно через лес, чтобы предупредить друзей о бомбардировке, и в финале включает спасительный сигнал через эфир.
Жека
Старший брат Лехи (Денис Косиков), музыкант панк-группы, парень Вики. Жека — бунтарь, который конфликтует с системой (его группа выступает с запрещенной песней «Фантом»), но при этом ввязывается в сомнительные дела с фарцовщиком Капитоном. В середине сезона его расстреливает одержимая Эмма Викторовна, и в него подселяют посредника. В финале Жека — главная угроза: он ранит Толю и берет Вику в заложники. Посредник покидает его тело в последний момент, но финальный кадр показывает, что это освобождение было лишь иллюзией — Жека снова стоит над братом с пистолетом.
Вика
Дочь председателя горисполкома Ольги Святославовны, девушка Жеки (Даяна Гудз). Вика — персонаж, который олицетворяет протест против системы: она отказывается выдавать участников запрещенного концерта и конфликтует с матерью. Ее мать оказывается одержимой и девушке приходится бежать из дома. В финале ее берут в заложники на радаре, но она остается жива. В эпилоге Вика сообщает Лехе, что ее маму переводят в Москву, и она переезжает.
Михеев
Капитан милиции (Владислав Абашин), друг Афганца. Один из немногих взрослых, кто сохранял рассудок до середины сезона, но в итоге стал одержимым. В финале его освобождают от посредника с помощью звукового сигнала и он отстреливается от захватчиков, прикрывая ребят. Его судьба остается открытой — он выживает, но что дальше?
Афганец
Военрук, школьный сторож, ветеран Афганской войны (Иван Фоминов). Единственный взрослый, которого не берет гипноз пришельцев из-за контузии. Он становится наставником ребят, но в конце сезона погибает от лапы паукообразного монстра, когда прикрывает Леху. Его смерть — один из самых трагических моментов сериала.
Капитон
Мелкий аферист, недавно отбывший тюремный срок (Александр Ильин-мл.). Сначала он пытается скрывать свой тайник в лесу, но постепенно втягивается в противостояние с пришельцами. Вместе с Жекой он берет в заложники одержимого милиционера и убивает его, но сам в финале освобождается от посредника. Его судьба остается открытой.
Рис
Фарцовщик, сообщник Капитона (Павел Юдин). Он становится первым одержимым и на протяжении всего сезона действует как агент пришельцев. В финале он преследует Толю и Леху с пистолетом, но сигнал выкуривает посредника из его тела.
Ольга Святославовна
Председатель горисполкома, мама Вики (Виктория Исакова). Одна из главных одержимых. Она объявляет по громкой связи, что захватчики начнут убивать детей, если им не вернут инженера Илью, который пишет сигнал для Ковчега. В финале она освобождается от посредника вместе со всеми.
Будет ли продолжение сериала «Радар»
Официального анонса второго сезона пока не было.