В сети появились фото 16-летней дочери покойной актрисы Евгении Брик и режиссера Валерия Тодоровского. Их опубликовала сама Зоя Тодоровская.
Она родилась в августе 2009 года в Лос-Анджелесе. Сейчас Зоя продолжает жить в США вместе с отцом. В кино она дебютировала еще в семь лет — в 2016 году снялась в сериале «ОА» от Netflix. Последняя работа с ее участием вышла в 2024 году. Это российская короткометражка «Тинатин», где Зоя исполнила главную роль. На площадке ее партнерами стали Павел Табаков, Агния Дитковските и Денис Шведов.
Когда Зое было 13 лет, ее мать Евгения Брик ушла из жизни. Актрисе было 40 лет, причиной смерти стал рак. Болезнь диагностировали за два года до этого, она проходила лечение в клинике в США.
Евгения Брик, известная зрителям по фильму «Стиляги», и Валерий Тодоровский прожили в браке 16 лет — до самой смерти актрисы. Они познакомились на кастинге в сериал Тодоровского «Закон». На тот момент режиссер еще был женат на Наталье Токаревой. От этого брака у Валерия есть взрослая дочь Екатерина и сын Петр.
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