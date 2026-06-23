Она родилась в августе 2009 года в Лос-Анджелесе. Сейчас Зоя продолжает жить в США вместе с отцом. В кино она дебютировала еще в семь лет — в 2016 году снялась в сериале «ОА» от Netflix. Последняя работа с ее участием вышла в 2024 году. Это российская короткометражка «Тинатин», где Зоя исполнила главную роль. На площадке ее партнерами стали Павел Табаков, Агния Дитковските и Денис Шведов.