Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Появились фото повзрослевшей дочери Евгении Брик и Валерия Тодоровского

16-летняя Зоя сама поделилась кадрами в личном блоге
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Валерий Тодоровский, Евгения Брик и Зоя Тодоровская
Валерий Тодоровский, Евгения Брик и Зоя Тодоровская

В сети появились фото 16-летней дочери покойной актрисы Евгении Брик и режиссера Валерия Тодоровского. Их опубликовала сама Зоя Тодоровская.

Зоя Тодоровская / фото: соцсети
Зоя Тодоровская / фото: соцсети

Она родилась в августе 2009 года в Лос-Анджелесе. Сейчас Зоя продолжает жить в США вместе с отцом. В кино она дебютировала еще в семь лет — в 2016 году снялась в сериале «ОА» от Netflix. Последняя работа с ее участием вышла в 2024 году. Это российская короткометражка «Тинатин», где Зоя исполнила главную роль. На площадке ее партнерами стали Павел Табаков, Агния Дитковските и Денис Шведов.

Зоя Тодоровская (в центре) с подругами / фото: соцсети
Зоя Тодоровская (в центре) с подругами / фото: соцсети

Когда Зое было 13 лет, ее мать Евгения Брик ушла из жизни. Актрисе было 40 лет, причиной смерти стал рак. Болезнь диагностировали за два года до этого, она проходила лечение в клинике в США.

Евгения Брик с дочерью Зоей / фото: соцсети
Евгения Брик с дочерью Зоей / фото: соцсети

Евгения Брик, известная зрителям по фильму «Стиляги», и Валерий Тодоровский прожили в браке 16 лет — до самой смерти актрисы. Они познакомились на кастинге в сериал Тодоровского «Закон». На тот момент режиссер еще был женат на Наталье Токаревой. От этого брака у Валерия есть взрослая дочь Екатерина и сын Петр

Ранее Екатерина Климова показала фото с 17-летним сыном. 