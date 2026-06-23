В странах Евразийской киноакадемии начали отбор фильмов на «Бриллиантовую бабочку»

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Формирование перечня фильмов, которые будут представлены на соискание кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в 2026 году, началось в странах — участницах Евразийской академии кинематографических искусств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского фонда культуры.
«В странах — участницах Евразийской академии кинематографических искусств стартовала работа по формированию перечня фильмов, которые будут представлены на соискание кинопремии “Бриллиантовая бабочка” в 2026 году. Инициатор и вдохновитель создания киноакадемии и кинопремии — Никита Михалков. Кинопремия “Бриллиантовая бабочка” учреждена Министерством культуры Российской Федерации и Российским фондом культуры», — говорится в сообщении.
Во втором сезоне премия продолжит поддерживать картины, раскрывающие культурные особенности разных государств и одновременно обращающиеся к темам, близким зрителям независимо от языка и национальности. Награды будут вручены в 12 номинациях, включая категории «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», а также специальный приз за вклад в мировой кинематограф.
В 2025 году к Евразийской киноакадемии присоединились 17 стран. На соискание «Бриллиантовой бабочки» были представлены 34 фильма из России, Китая, Турции, Киргизии, Ирана, Венесуэлы, Кубы и ЮАР. Победители премии получают не только статуэтку, инкрустированную почти 5 тыс. бриллиантов, но и денежное вознаграждение. Главный приз составляет эквивалент $1 млн, в остальных номинациях — эквивалент $250 тыс.