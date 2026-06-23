В странах Евразийской киноакадемии начали отбор фильмов на «Бриллиантовую бабочку»

В 2025 году к Евразийской киноакадемии присоединились 17 стран. На соискание «Бриллиантовой бабочки» были представлены 34 фильма из России, Китая, Турции, Киргизии, Ирана, Венесуэлы, Кубы и ЮАР. Победители премии получают не только статуэтку, инкрустированную почти 5 тыс. бриллиантов, но и денежное вознаграждение. Главный приз составляет эквивалент $1 млн, в остальных номинациях — эквивалент $250 тыс.