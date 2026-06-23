Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Кит: Во тьме глубин» (2026): последние новости о премьере

«Кит: Во тьме глубин» (2026) — захватывающий триллер об аквалангисте, который отправился на морские глубины в поисках останков отца, но был проглочен кашалотом. Рассказываем, когда состоится премьера фильма, какие актеры сыграют главные роли и что будет в сюжете
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Кит: Во тьме глубин
Кадр из фильма «Кит: Во тьме глубин»

«Кит: Во тьме глубин» (Whalefall) — американский триллер о выживании, основанный на одноименном романе писателя Дэниэла Крауса, вышедшем в 2023 году. В центре сюжета — молодой аквалангист, который во время поисков останков своего отца оказывается проглочен кашалотом и вынужден бороться за жизнь, пока не закончился запас кислорода.

За производство картины отвечает 20th Century Studios, а мировая премьера фильма ожидается осенью 2026 года. Зрителей ждет напряженная история о выживании, семейной драме и преодолении собственных страхов.

Известно ли, когда выйдет фильм «Кит: Во тьме глубин» (2026)

Да, известно. Мировая премьера фильма «Кит: Во тьме глубин» (Whalefall) запланирована на 15 октября 2026 года. Режиссером фильма выступил Брайан Даффилд, известный по работе над фантастическим триллером «Никто тебя не спасет». Он также принял участие в написании сценария, адаптировав литературный первоисточник для большого экрана.

Кто снимается в фильме «Кит: Во тьме глубин» (2026)

Остин Абрамс в фильме Кит: Во тьме глубин
Остин Абрамс в фильме «Кит: Во тьме глубин»

Создатели триллера собрали звездный актерский состав. В фильме сыграют: 

О чем будет фильм «Кит: Во тьме глубин» (2026)

Кадр из фильма Кит: Во тьме глубин
Кадр из фильма «Кит: Во тьме глубин»

Главный герой фильма — молодой аквалангист Джей Гардинер, который отправляется на морское дно в надежде найти останки погибшего отца. Однако поиски оборачиваются настоящим кошмаром: юношу проглатывает гигантский кашалот. Оказавшись в ловушке глубоко под водой, он понимает, что запаса кислорода хватит на час.

В полной темноте Джей пытается найти способ выбраться наружу, одновременно борясь с паникой, нехваткой воздуха и смертельной опасностью. Пока время стремительно истекает, герой вновь переживает воспоминания об отце и переосмысливает их непростые отношения. Уроки, которые когда-то казались ему бессмысленными, становятся единственной надеждой на спасение и помогают не потерять волю к жизни.

Где снимали фильм «Кит: Во тьме глубин» (2026)

Кадр из фильма Кит: Во тьме глубин
Кадр из фильма «Кит: Во тьме глубин»

Основные натурные съемки проходили на побережье Калифорнии, в районе Центрального побережья. Именно эта локация была выбрана для сцен, связанных с океаном и подготовкой к погружению, так как она наиболее точно передает атмосферу открытой воды, показанную в фильме.

При этом большая часть действия разворачивается внутри тела кашалота — в замкнутом и крайне ограниченном пространстве. Съемки таких сцен в реальных условиях невозможны, поэтому создатели фильма использовали специально построенные павильоны и современные технологии визуальных эффектов.

Комбинация практических декораций и компьютерной графики позволила добиться реалистичной иллюзии пребывания героя внутри гигантского морского существа и передать ощущение давления, темноты и изоляции.