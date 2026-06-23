«Кит: Во тьме глубин» (Whalefall) — американский триллер о выживании, основанный на одноименном романе писателя Дэниэла Крауса, вышедшем в 2023 году. В центре сюжета — молодой аквалангист, который во время поисков останков своего отца оказывается проглочен кашалотом и вынужден бороться за жизнь, пока не закончился запас кислорода.
За производство картины отвечает 20th Century Studios, а мировая премьера фильма ожидается осенью 2026 года. Зрителей ждет напряженная история о выживании, семейной драме и преодолении собственных страхов.
Известно ли, когда выйдет фильм «Кит: Во тьме глубин» (2026)
Да, известно. Мировая премьера фильма «Кит: Во тьме глубин» (Whalefall) запланирована на 15 октября 2026 года. Режиссером фильма выступил Брайан Даффилд, известный по работе над фантастическим триллером «Никто тебя не спасет». Он также принял участие в написании сценария, адаптировав литературный первоисточник для большого экрана.
Кто снимается в фильме «Кит: Во тьме глубин» (2026)
Создатели триллера собрали звездный актерский состав. В фильме сыграют:
Остин Абрамс — Джей Гардинер;
Джош Бролин — Митт Гардинер;
Элизабет Шу — Зара Гардинер;
Эмили Радд — Нэн Гардинер;
Джейн Леви — Ева Гардинер;
Джон Ортис — Хьюи.
О чем будет фильм «Кит: Во тьме глубин» (2026)
Главный герой фильма — молодой аквалангист Джей Гардинер, который отправляется на морское дно в надежде найти останки погибшего отца. Однако поиски оборачиваются настоящим кошмаром: юношу проглатывает гигантский кашалот. Оказавшись в ловушке глубоко под водой, он понимает, что запаса кислорода хватит на час.
В полной темноте Джей пытается найти способ выбраться наружу, одновременно борясь с паникой, нехваткой воздуха и смертельной опасностью. Пока время стремительно истекает, герой вновь переживает воспоминания об отце и переосмысливает их непростые отношения. Уроки, которые когда-то казались ему бессмысленными, становятся единственной надеждой на спасение и помогают не потерять волю к жизни.
Где снимали фильм «Кит: Во тьме глубин» (2026)
Основные натурные съемки проходили на побережье Калифорнии, в районе Центрального побережья. Именно эта локация была выбрана для сцен, связанных с океаном и подготовкой к погружению, так как она наиболее точно передает атмосферу открытой воды, показанную в фильме.
При этом большая часть действия разворачивается внутри тела кашалота — в замкнутом и крайне ограниченном пространстве. Съемки таких сцен в реальных условиях невозможны, поэтому создатели фильма использовали специально построенные павильоны и современные технологии визуальных эффектов.
Комбинация практических декораций и компьютерной графики позволила добиться реалистичной иллюзии пребывания героя внутри гигантского морского существа и передать ощущение давления, темноты и изоляции.