«Кит: Во тьме глубин» (Whalefall) — американский триллер о выживании, основанный на одноименном романе писателя Дэниэла Крауса, вышедшем в 2023 году. В центре сюжета — молодой аквалангист, который во время поисков останков своего отца оказывается проглочен кашалотом и вынужден бороться за жизнь, пока не закончился запас кислорода.