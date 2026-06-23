Том Холланд впервые подтвердил слухи о свадьбе с Зендаей. Актер сделал это в большом интервью журналу Esquire.
Холланд поделился забавной историей. Поклонники, которые мечтали увидеть пару у алтаря, начали сами генерировать снимки с помощью искусственного интеллекта. Бабушка Тома Холланда, увидев эти изображения, решила, что ее не позвали на праздник.
Актер не стал вдаваться в детали церемонии, но уточнил: все члены семьи там присутствовали. Он подчеркнул, что отношения с Зендаей занимают важное место в его жизни.
«В нашем бизнесе могут возникать очень стрессовые ситуации, и действительно приятно иметь фундамент отношений, который выдержит испытание временем», — поделился он.
Холланд также отметил, что они получают друг от друга поддержку, которую не может дать никто другой: «Что касается меня, я нашел своего человека. Она мой лучший друг, и я счастливее, чем когда-либо, когда я с ней, но я также никогда не чувствовал такой поддержки и безопасности, как сейчас».
Пара познакомилась в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой».
Ранее актеры снова вышли в свет вместе.