Холланд также отметил, что они получают друг от друга поддержку, которую не может дать никто другой: «Что касается меня, я нашел своего человека. Она мой лучший друг, и я счастливее, чем когда-либо, когда я с ней, но я также никогда не чувствовал такой поддержки и безопасности, как сейчас».