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Том Холланд подтвердил слухи о свадьбе с Зендаей

Актер дал откровенное интервью журналу Esquire
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media

Том Холланд впервые подтвердил слухи о свадьбе с Зендаей. Актер сделал это в большом интервью журналу Esquire.

Холланд поделился забавной историей. Поклонники, которые мечтали увидеть пару у алтаря, начали сами генерировать снимки с помощью искусственного интеллекта. Бабушка Тома Холланда, увидев эти изображения, решила, что ее не позвали на праздник.

Фейковое изображение свадьбы Тома Холланда и Зендаи, фото: соцсети
Фейковое изображение свадьбы Тома Холланда и Зендаи, фото: соцсети

Актер не стал вдаваться в детали церемонии, но уточнил: все члены семьи там присутствовали. Он подчеркнул, что отношения с Зендаей занимают важное место в его жизни.

«В нашем бизнесе могут возникать очень стрессовые ситуации, и действительно приятно иметь фундамент отношений, который выдержит испытание временем», — поделился он.

Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media

Холланд также отметил, что они получают друг от друга поддержку, которую не может дать никто другой: «Что касается меня, я нашел своего человека. Она мой лучший друг, и я счастливее, чем когда-либо, когда я с ней, но я также никогда не чувствовал такой поддержки и безопасности, как сейчас».

Пара познакомилась в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой».

Ранее актеры снова вышли в свет вместе. 