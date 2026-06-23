Мадонна объяснила в журнале Interview, почему биографический фильм о ее жизни так и не был запущен в производство. Причиной, по словам певицы, стал конфликт с Universal Pictures, связанный с финансированием.
В 2021 году студия выиграла аукцион за права на экранизацию, а сама певица должна была выступить соавтором сценария и режиссером. В 2022 году на роль Мадонны утвердили Джулию Гарнер («Озарк»). Но проект застопорился на этапе бюджета.
«Я работала над сценарием два года и два года занималась бюджетом и кастингом, — рассказала Мадонна. — У нас с Universal произошел конфликт из-за бюджета. У меня была насыщенная жизнь, поэтому мне нужен был большой бюджет». По ее словам, студия «не могла понять» необходимые расходы и предложила снизить стоимость за счет более дешевых съемок в Сербии. «Они просто не верили в меня», — добавила певица.
После срыва сделки к Мадонне обратился Netflix с предложением снять сериал, но и этот проект не сложился: ей пришлось бы выкупать собственный сценарий у Universal, а подходящего шоураннера найти не удалось.
«Хорошо, что у меня есть другая работа, — подытожила Мадонна. — Мне нужно делать то, для чего я была создана на этой земле».
Хотя байопик Мадонны так и не вышел, он существует в вымышленном формате. Мадонна и Джулия Гарнер сыграли самих себя во втором сезоне сериала «Киностудия». Одна из сюжетных линий как раз посвящена фильму о Мадонне, который отправляется на мировую премьеру в Венецию.
Ранее Мадонна назвала Джона Кеннеди‐младшего лучшим партнером в своей жизни.