«Я работала над сценарием два года и два года занималась бюджетом и кастингом, — рассказала Мадонна. — У нас с Universal произошел конфликт из-за бюджета. У меня была насыщенная жизнь, поэтому мне нужен был большой бюджет». По ее словам, студия «не могла понять» необходимые расходы и предложила снизить стоимость за счет более дешевых съемок в Сербии. «Они просто не верили в меня», — добавила певица.