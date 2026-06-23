У Джессики Альбы трое детей — они появились в союзе с бывшим мужем Кэшем Уорреном. Актриса рассталась с продюсером после более чем 20 лет брака. В ходе бракоразводного процесса звезда лишилась половины авторских отчислений и гонораров за фильмы, снятые в период отношений. Сейчас Альба встречается с актером Дэнни Рамиресом, который младше нее на 11 лет.