Джессика Альба отправилась в отпуск на Гавайи вместе с восьмилетним сыном, близкой подругой и ее дочерью. Актриса поделилась с подписчиками счастливыми снимками.
На фотографиях Альба обнимается с подругой — обе позируют в купальниках. Их дети тем временем сидят на песке у кромки воды. В подборку также вошли снимки местных пейзажей и тропических фруктов.
«Привет, лето», — подписала пост 45-летняя актриса.
У Джессики Альбы трое детей — они появились в союзе с бывшим мужем Кэшем Уорреном. Актриса рассталась с продюсером после более чем 20 лет брака. В ходе бракоразводного процесса звезда лишилась половины авторских отчислений и гонораров за фильмы, снятые в период отношений. Сейчас Альба встречается с актером Дэнни Рамиресом, который младше нее на 11 лет.
Ранее Альба показала редкие фото с сыном.