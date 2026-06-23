Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

45-летняя Джессика Альба показала фото в купальнике: «Привет, лето»

Актриса отдыхает на Гавайях с сыном и подругой
Соня Жарова
Автор Кино Mail
джессика альба
джессика альбаИсточник: Legion-Media

Джессика Альба отправилась в отпуск на Гавайи вместе с восьмилетним сыном, близкой подругой и ее дочерью. Актриса поделилась с подписчиками счастливыми снимками. 

На фотографиях Альба обнимается с подругой — обе позируют в купальниках. Их дети тем временем сидят на песке у кромки воды. В подборку также вошли снимки местных пейзажей и тропических фруктов.

Джессика Альба с подругой / фото: соцсети
Джессика Альба с подругой / фото: соцсети
Джессика Альба / фото: соцсети
Джессика Альба / фото: соцсети

«Привет, лето», — подписала пост 45-летняя актриса.

У Джессики Альбы трое детей — они появились в союзе с бывшим мужем Кэшем Уорреном. Актриса рассталась с продюсером после более чем 20 лет брака. В ходе бракоразводного процесса звезда лишилась половины авторских отчислений и гонораров за фильмы, снятые в период отношений. Сейчас Альба встречается с актером Дэнни Рамиресом, который младше нее на 11 лет.

Ранее Альба показала редкие фото с сыном. 