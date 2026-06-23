Уехавшая в США дочь Владимира Машкова показала фото 16-летней дочери

Актриса Мария Машкова показала фото 16-летней дочери Стефании. Снимок появился на ее странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Уехавшая из России в США знаменитость поделилась кадром, на котором ее наследница запечатлена вместе с ней в компании друзей-подростков. Девушка позировала в кепи, олимпийке и мини-юбке, выбрав в качестве обуви ботинки на каблуках.
Ранее Мария Машкова показала фото в купальнике.