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Уехавшая в США дочь Владимира Машкова показала фото 16-летней дочери

Мария Машкова опубликовала фото 16-летней дочери Стефании
Мария Машкова
Мария МашковаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Мария Машкова показала фото 16-летней дочери Стефании. Снимок появился на ее странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Мария Машкова с дочерью / фото: соцсети
Мария Машкова с дочерью / фото: соцсети

Уехавшая из России в США знаменитость поделилась кадром, на котором ее наследница запечатлена вместе с ней в компании друзей-подростков. Девушка позировала в кепи, олимпийке и мини-юбке, выбрав в качестве обуви ботинки на каблуках.

Ранее Мария Машкова показала фото в купальнике.