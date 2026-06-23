Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1980-х. Состоятельная супружеская пара — Рауль (Моура) и Алекс (Стюарт) — каждую ночь спускается из своего пентхауса в пульсирующее нутро города. Их размеренная жизнь рушится после встречи с загадочной Безымянной и ее компанией тусовщиков. Знакомство оборачивается падением в мир сюрреалистического насилия, гламура и первобытных страстей.