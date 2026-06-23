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Кристен Стюарт снялась в вампирском триллере от режиссера «Мэнди»

Съемки фильма Паноса Косматоса «Плоть богов» завершены
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер фильма «Мэнди» Панос Косматос объявил об окончании съемок своего нового фильма — вампирского триллера «Плоть богов» с Кристен Стюарт и Вагнером Моурой в главных ролях.

Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1980-х. Состоятельная супружеская пара — Рауль (Моура) и Алекс (Стюарт) — каждую ночь спускается из своего пентхауса в пульсирующее нутро города. Их размеренная жизнь рушится после встречи с загадочной Безымянной и ее компанией тусовщиков. Знакомство оборачивается падением в мир сюрреалистического насилия, гламура и первобытных страстей.

Кадр из фильма «Любовь истекает кровью»
Кадр из фильма «Любовь истекает кровью»

Сценарий Косматос написал совместно с Эндрю Кевином Уокером, автором культового триллера «Семь». Режиссер обещает зрителю «гоночный болид, летящий прямиком в сияющее сердце ада». В актерский состав также вошли Элизабет Олсен, Эсме Крид-Майлс, Роланд Меллер и Алба Баптишта.

Премьера картины ожидается не ранее 2027 года.