Режиссер фильма «Мэнди» Панос Косматос объявил об окончании съемок своего нового фильма — вампирского триллера «Плоть богов» с Кристен Стюарт и Вагнером Моурой в главных ролях.
Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1980-х. Состоятельная супружеская пара — Рауль (Моура) и Алекс (Стюарт) — каждую ночь спускается из своего пентхауса в пульсирующее нутро города. Их размеренная жизнь рушится после встречи с загадочной Безымянной и ее компанией тусовщиков. Знакомство оборачивается падением в мир сюрреалистического насилия, гламура и первобытных страстей.
Сценарий Косматос написал совместно с Эндрю Кевином Уокером, автором культового триллера «Семь». Режиссер обещает зрителю «гоночный болид, летящий прямиком в сияющее сердце ада». В актерский состав также вошли Элизабет Олсен, Эсме Крид-Майлс, Роланд Меллер и Алба Баптишта.
Премьера картины ожидается не ранее 2027 года.