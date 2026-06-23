Ведущий закрытый образ жизни сын Джулии Робертс попал на фото папарацци

Младший сын американской актрисы Джулии Робертс и кинооператора Дэниела Модера Генри Модер попал на фото папарацци. Материал публикует Page Six.
19-летнего наследника артистки сняли вместе с матерью и старшей сестрой — 21-летней Хейзел Модер — у исторического отеля The Jane в Нью-Йорке. Генри был одет в черную футболку и джинсы и оказался выше матери, рост которой составляет 173 сантиметра.
Отмечается, что Модер-младший учится в Институте Пратта на Манхэттене и ведет закрытый образ жизни.
Ранее Джулию Робертс заметили на свидании с мужем в театре.