Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ведущий закрытый образ жизни сын Джулии Робертс попал на фото папарацци

Папарацци сняли ведущего закрытый образ жизни сына актрисы Джулии Робертс Генри Модера
Джулия Робертс
Джулия РобертсИсточник: Legion-Media.ru

Младший сын американской актрисы Джулии Робертс и кинооператора Дэниела Модера Генри Модер попал на фото папарацци. Материал публикует Page Six.

Джулия Робертс с детьми
Джулия Робертс с детьмиИсточник: Legion-Media.ru

19-летнего наследника артистки сняли вместе с матерью и старшей сестрой — 21-летней Хейзел Модер — у исторического отеля The Jane в Нью-Йорке. Генри был одет в черную футболку и джинсы и оказался выше матери, рост которой составляет 173 сантиметра.

Отмечается, что Модер-младший учится в Институте Пратта на Манхэттене и ведет закрытый образ жизни.

Ранее Джулию Робертс заметили на свидании с мужем в театре.